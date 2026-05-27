Συντετριμμένη η μητέρα της Γωγώς-Παρηγοριά στις αγκαλιές συγγενών και φίλων ο Δέλλας και η κόρη τους

Με δάκρυα στα μάτια και χειροκροτήματα είπαν το τελευταίο αντίο στην Γωγώ Μαστροκώστα όσοι βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, καθώς οι επικήδειοι του Τραϊανού Δέλλα και της Βικτώριας προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης.

Ο σύζυγός της συντετριμμένος βγήκε από την εκκλησία και δέχθηκε συλληπητήρια και θερμές αγκαλιές από αγαπημένα του πρόσωπα.

φωτογραφία Ευγενία Γιαννακέλου

Απαρηγόρητη βγήκε από την εκκλησία και η Βικτώρια Δέλλα.

φωτογραφία Ευγενία Γιαννακέλου

Τραγική φιγούρα και η μητέρα της Γωγώς, μια γυναίκα που δεν έφυγε λεπτό από δίπλα της κατά την διάρκεια όλου αυτού του αγώνα που έδινε.

φωτογραφία Ευγενία Γιαννακέλου

Δηλώσεις στις κάμερες έκανε και η Ιωάννα Λίλη , φίλη της άτυχης Γωγώς.

Εμφανώς συγκινημένοι ο Βασίλειος Κωστέτσος και ο Γιάννης Καζανίδης μίλησαν για την δική τους Γωγώ.