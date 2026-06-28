Συντριβή ελικοπτέρου με 14 νεκρούς στη Σαουδική Αραβία

Ένα ελικόπτερο που ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό γίγαντα Aramco συνετρίβη την Κυριακή (28/6) στο Ρας Τανουρά, στην ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, σκοτώνοντας 14 υπηκόους της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, προσθέτοντας ότι η αιτία της τραγωδίας είναι άγνωστη για την ώρα.

«Διεξάγονται έρευνες, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών, για να προσδιοριστούν τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου», πρόσθεσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, σύμφωνα με το Reuters.

«Το Υπουργείο Ενέργειας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των μαρτύρων», τονίζεται σε ανακοίνωση για το συμβάν.

Η Aramco είχε ξαναρχίσει τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό Ras Tanura στον Κόλπο, μετά από διακοπή για σχεδόν τέσσερις μήνες λόγω της κρίσης με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για τη μεταφορά φορτίων με καύσιμα, αφότου οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής αύξησαν την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου ενόψει μιας ενδιάμεσης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.