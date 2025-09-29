ΣΥΡΙΖΑ:Η «πάλη των τάσεων» για Τσίπρα-Αφήνει πίσω τους πρώην υπαρχηγούς του, πρώτο βήμα τον Οκτώβριο

Δημόσιο χαρακτήρα έχουν αρχίσει να παίρνουν οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ , ενάντια στη φημολογούμενη ίδρυση νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, με τη «σκυτάλη» να περνάει στον Παύλο Πολάκη.

Οι κινήσεις αυτές, πάντως, σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται πως αποθαρρύνουν τον πρώην πρωθυπουργό. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως μάλλον τον ευνοούν, καθώς καθίσταται σαφής η απόσταση που τον χωρίζει από συγκεκριμένα πρόσωπα και πρακτικές.

Ο Παύλος πήρε το «όπλο» του

Πριν καν υπάρξει «φωτιά», αλλά μόνο «καπνός» που έδειχνε ότι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό είναι ένα σενάριο πιθανό, το Flash.gr σας είχε ενημερώσει ότι στο νέο εγχείρημα-εάν κι εφόσον πραγματοποιηθεί- κάποια πρόσωπα από την Κουμουνδούρου δεν θα είχαν θέση σε αυτό.

Με τον πρώην πρωθυπουργό να έχει ανοίξει, πλέον, βηματισμό προς το δικό του πολιτικό αύριο, οι «κομμένοι» της επόμενης μέρας έχουν ξεκινήσει ήδη τον «πόλεμο χαρακωμάτων», είτε δίνοντας «όρκο πίστης» στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε βάλλοντας κατά του ανθρώπου που έκανε τον μικρό συνασπισμό κομμάτων, κόμμα εξουσίας.

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ημέρες από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κουμουνδούρου, εκεί όπου οι «υπαρχηγοί» του Παύλου Πολάκη, Τρύφωνας Αλεξιάδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μίλησαν για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», εννοώντας, προφανώς, τον Αλέξη Τσίπρα.

Μετά από τα όσα συνέβησαν την Τετάρτη, ήρθε η ώρα του Παύλου Πολάκη να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα αυτό, εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφωνία του με την πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο Libre.gr, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (και υποψήφιος πρόεδρος που συγκέντρωσε το 45%, περίπου, των ψήφων), δήλωσε πως «αν θεωρείτε τη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη επιστροφή, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν συμφωνώ. Η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή».

Παράλληλα, ο χανιώτης βουλευτής είπε αυτό που σκέφτονται αρκετοί στην Κουμουνδούρου, αλλά δεν το λένε δημόσια. Ότι όσο «σέρνεται» αυτή η κατάσταση, δεν κάνει καλό στον ΣΥΡΙΖΑ. «Αν ο Αλέξης πραγματικά ενδιαφέρεται για το σχηματισμό μιας πλειοψηφικής προοδευτικής συμμαχίας θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του εδώ και καιρό», συμπλήρωσε ο κ.Πολάκης, κάνοντας «κρυστάλλινη» τη θέση του.

Ο Τσίπρας προχωράει

Πάντως, αρνητικά απέναντι στην πιθανότητα σχηματισμού νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν στέκεται μόνο η πλευρά Πολάκη. Ο Νίκος Παππάς, μιλώντας πρόσφατα στο Action24, εξέφρασε τη διαφωνία του, ενώ είχε προηγηθεί και η δήλωση του Κώστα Αρβανίτη, στον Σκάι.

Μάλιστα, υπάρχουν πρόσωπα εντός της Κουμουνδούρου που παρασκηνιακά, επιχείρησαν να οδηγήσουν σε ανοιχτή σύγκρουση τον Σωκράτη Φάμελλο, με τον πρώην πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – σχέδιο που απέτυχε.

Όλα τα παραπάνω, δεν δείχνουν να επηρεάζουν τον Αλ.Τσίπρα, σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, φαίνεται πως ο σχεδιασμός προχωράει κανονικά, με ορίζοντα το νέο έτος – εκτός αν υπάρξουν έκτακτες πολιτικές εξελίξεις, που θα επιταχύνουν τις κινήσεις του.

Το βιβλίο που ετοιμάζει βρίσκεται στην τελική ευθεία -ίσως υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στην έκδοση του- ενώ εντός Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν και τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι τα πρόσωπα αυτά θα αποτελέσουν τον βασικό «πυρήνα» του νέου εγχειρήματος.

Ηθελημένα ή άθελα τους, πάντως, τα πρόσωπα που στρέφονται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, τον βοηθούν στο περίφημο «rebranding», καθώς αρκετοί πιστεύουν ότι με τη συμπεριφορά τους και τις πράξεις τους -πολιτικά μιλώντας, πάντα- έχουν «πληγώσει» την παράταξη και συνέβαλαν καταλυτικά στα όσα τραγικά ακολούθησαν από την άνοιξη του 2023 και μετά.