Καρκίνος του εγκεφάλου: Σύστημα AI αναγνωρίζει τους όγκους βελτιώνοντας τη διάγνωση και θεραπεία

Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει όγκους στον εγκέφαλο πριν από τη χειρουργική επέμβαση, με ακρίβεια πάνω από 97%. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Otolaryngology το εργαλείο βοηθά τους χειρουργούς να προγραμματίζουν την επέμβαση με μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνοντας την αβεβαιότητα που προκύπτει όταν δύο όμοιοι όγκοι εμφανίζονται σχεδόν πανομοιότυποι στις τυπικές MRI. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγεται η αποτελεσματικότερη στρατηγική για τον ασθενή.

Επανάσταση στις διαγνώσεις MRI

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side of News, το AutoML, ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα μηχανικής μάθησης, διαχωρίζει τα μακροαδενώματα υπόφυσης από τα μηνιγγιώματα χρησιμοποιώντας κανονικές MRI. Αυτοί οι δύο τύποι όγκων απαιτούν διαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις, καθώς επηρεάζουν ζωτικές δομές του εγκεφάλου όπως τα οπτικά νεύρα και αιμοφόρα αγγεία. Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει στους χειρουργούς να προετοιμαστούν σωστά και να καθορίσουν τις προσδοκίες για το αποτέλεσμα της επέμβασης.

Η ακρίβεια των ειδικών στην αναγνώριση όγκων σε αυτή την περιοχή ποικίλλει μεταξύ 83% και 97%, ανάλογα με την εμπειρία τους. Λανθασμένη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ή πιο επικίνδυνη διαδρομή στο χειρουργείο, υπερεκτίμηση της έκτασης του όγκου ή υποτίμηση κινδύνων. Το νέο σύστημα μειώνει τα περιθώρια σφάλματος και τις καθυστερήσεις από επιπλέον εξετάσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά σε γιατρούς και ασθενείς.

Πώς λειτουργεί το AutoML

Το AutoML αναλύει μοτίβα εικόνων που είναι δύσκολο να αξιολογηθούν με συνέπεια από ανθρώπους, χωρίς να αντικαθιστά την κρίση του γιατρού. Προσφέρει μια επιπλέον, οπτική, βελτιώνοντας την αρχική διάγνωση. Το σύστημα μαθαίνει από εκατοντάδες MRI και παραμένει ακριβές ακόμα και σε νέες εικόνες που δεν έχει ξαναδεί, γεγονός που είναι κρίσιμο για την αξιοπιστία του στις καθημερινές κλινικές πρακτικές.

Το μοντέλο επιτρέπει στους γιατρούς να ρυθμίζουν το επίπεδο ευαισθησίας και ειδικότητας ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Στα μικρότερα κέντρα, η υψηλή ευαισθησία μπορεί να φτάσει 99,39%, μειώνοντας τον κίνδυνο να χαθεί κάποιος όγκος. Στα μεγαλύτερα κέντρα, η υψηλή ειδικότητα μπορεί να φτάσει 99,31%, περιορίζοντας τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να επεκτείνουν το εργαλείο σε άλλους τύπους σάρωσης και να ενσωματώσουν κλινικά δεδομένα, όπως επίπεδα ορμονών, που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες. Το AutoML θα μπορούσε επίσης να μάθει να αναγνωρίζει περισσότερες από μία καταστάσεις ταυτόχρονα, προσφέροντας πολύπλευρη υποστήριξη σε διάγνωση και θεραπεία, ενώ η αρχική εφαρμογή επικεντρώνεται στους όγκους της βάσης του κρανίου.