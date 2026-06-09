Συστήνεται επιτροπή για την παρακολούθηση του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά στη σύσταση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς», σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 3169/Β΄/05.06.2026).



Η Επιτροπή θα αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και θα έχει ως βασική αποστολή την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4830/2021 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.



Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης της ψηφιακής πλατφόρμας που περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων, μητρώα και ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων. Παράλληλα, υποστηρίζει τις ψηφιακές λειτουργίες ελέγχου και τις υπηρεσίες που προβλέπονται από το πρόγραμμα «Άργος».



Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, διευκολύνοντας την καταγραφή, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των σχετικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Μέσω της λειτουργίας του επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου.



Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι η Επιτροπή θα αναλάβει την παρακολούθηση της σύμβασης συντήρησης του έργου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των ψηφιακών υπηρεσιών που το συνοδεύουν.

Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) είναι η επίσημη ψηφιακή βάση δεδομένων της Ελλάδας για την καταγραφή όλων των ζώων συντροφιάς, των ιδιοκτητών τους και των σχετικών επαγγελματιών. Δημιουργήθηκε για να ενισχύσει τη διαφάνεια, την ευζωία των ζώων και την υπευθυνότητα των κηδεμόνων.