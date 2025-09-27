Τα 100 σημεία στην Αττική όπου θα τοποθετηθούν 388 «έξυπνες» κάμερες

Σε 100 σημεία – κλειδί σε όλη την Αττική, θα τοποθετηθούν οι νέες έξυπνες κάμερες ώστε να περιοριστούν τα τροχαία και οι παραβάσεις από τους οδηγούς. Κόκκινα φανάρια, επικίνδυνη οδήγηση, μη χρήση ζώνης ή κράνους, είναι από τις σημαντικότερες παραβάσεις που κάνουν οι οδηγοί στη χώρα μας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα φαίνεται πως παρουσιάζονται στο κέντρο της Αθήνας και στη Ποσειδώνος. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει υπογράψει σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, είναι μέσω των έξυπνων καμερών να γίνεται 24ωρη επιτήρηση των επικίνδυνων σημείων όπου έχει υποδείξει η τροχαία, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Απογευματινή.

Μεταξύ των δρόμων που έχουν επιλεγεί είναι η Κηφισίας, ο Κηφισός η Βουλιαγμένης, η Αμαλίας, η Συγγρού και η Αθηνών.

Ιαβέρης: «Στόχος μας η δραστική μείωση των τροχαίων»

«Στόχος μας είναι η δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών που προκαλούνται από τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Με την εγκατάσταση των 388 καμερών δεν στοχεύουμε στην επιβολή προστίμων, αλλά στη δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού δικτύου, προλαμβάνοντας επικίνδυνες παραβάσεις που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο οδηγούς, επιβάτες, ποδηλάτες και πεζούς εντός του αστικού ιστού», τονίζει μιλώντας στο ίδιο μέσο ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Κωνσταντίνος «Ιαβέρης» Μαρκουίζος.

Πέντε φωτογραφίες και βίντεο

Οι κάμερες έχουν τη δυνατότητα λήψης 5 φωτογραφιών και βίντεο ακόμη σε χαμηλό φωτισμό.

Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Το σχετικό υλικό θα αποστέλλεται μέσω VPN, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση και έχοντας αποκλειστική πρόσβαση μόνο η αστυνομία.

Τα σημεία όπου θα μπουν οι κάμερες

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 κάμερες σε όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 κάμερες σε όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4 κάμερες

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3 κάμερες

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7 κάμερες

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8 κάμερες

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8 κάμερες

Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3 κάμερες

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 κάμερες Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου + 8 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή 2 κάμερες

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6 κάμερες

Κηφισού – Λένορμαν – 6 κάμερες

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6 κάμερες

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4 κάμερες

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6 κάμερες

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους 6 κάμερες

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6 κάμερες

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4 κάμερες

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5 κάμερες

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10 κάμερες

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5 κάμερες

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5 κάμερες

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6 κάμερες

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω 4 κάμερες

Έξυπνες κάμερες θα μπουν και σε δεκάδες ακόμη σημεία σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο