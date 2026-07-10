Τα σκουπίδια από τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ έγιναν... συλλεκτικά - Φτάνουν τα 100 δολάρια

Ακόμη και τα... σκουπίδια μπορούν να αποκτήσουν αξία όταν σχετίζονται με την Τέιλορ Σουίφτ. Αυτό απέδειξε ένας καλλιτέχνης από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος συνέλεξε αντικείμενα που βρέθηκαν έξω από το Madison Square Garden μετά τον πολυσυζητημένο γάμο της ποπ σταρ με τον παίκτη του NFL, Τράβις Κέλσι, και τα μετέτρεψε σε συλλεκτικά αναμνηστικά.

Ο Τζάστιν Γκίνιακ, καλλιτέχνης από το Κουίνς, έφτασε έξω από το διάσημο στάδιο αμέσως μετά την τελετή, όχι ως καλεσμένος, αλλά για να μαζέψει ό,τι είχε απομείνει στο πεζοδρόμιο.

«Περπάτησα γύρω από το Madison Square Garden και βρήκα ένα Ring Pop, ένα αριστερό AirPod και ακόμη και ένα τεστ ωορρηξίας», δήλωσε.

What to know from NY POSTcast: Unhinged Taylor Swift fanatics are buying cubes of NYC street trash collected around MSG for $25 a pop — including an ovulation test kit. https://t.co/FeDvt6Rkbc pic.twitter.com/8l2oj81pmR — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Τα «σκουπίδια τσέπης» έγιναν ανάρπαστα

Ο Γκίνιακ χώρισε τα ευρήματά του σε μικρούς και μεγάλους διάφανους πλαστικούς κύβους, δημιουργώντας μια σειρά έργων που ονόμασε «Pocket Garbage» («Σκουπίδια Τσέπης»).

Κατασκεύασε συνολικά 50 μικρούς κύβους, τους οποίους πούλησε προς 25 δολάρια ο καθένας, ενώ οι μεγαλύτεροι, με περισσότερα αντικείμενα, διατέθηκαν προς 100 δολάρια.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν μπορεί να αποδείξει πως τα αντικείμενα προέρχονται πράγματι από τους καλεσμένους του γάμου ή από το ίδιο το ζευγάρι. Ωστόσο, θεωρεί ότι η τοποθεσία και η χρονική στιγμή αρκούν για να μετατρέψουν τα σκουπίδια σε ένα ιδιαίτερο συλλεκτικό αντικείμενο.

«Είναι σκουπίδια που μαζεύτηκαν έξω από το Madison Square Garden την ημέρα του γάμου», είπε χαρακτηριστικά.

«Μου άρεσε η ιδέα και την έκανα πράξη»

Ο Γκίνιακ ασχολείται εδώ και 25 χρόνια με τη δημιουργία των χαρακτηριστικών «κύβων σκουπιδιών».

«Είχα μια ιδέα και την υλοποίησα. Μου αρέσει να βρίσκω ομορφιά, χαρά και ενδιαφέρον σε πράγματα που οι περισσότεροι αγνοούν ή πετούν», εξήγησε.

Οι περισσότεροι Νεοϋορκέζοι που μίλησαν στο CBS χαρακτήρισαν ευρηματική την ιδέα του.

«Οι Swifties θα αγόραζαν οτιδήποτε έχει σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ. Μπορώ εύκολα να φανταστώ κάποιον να αγοράζει ακόμη και ένα κουτί με σκουπίδια μόνο και μόνο επειδή σχετίζεται μαζί της», σχολίασε κάτοικος του Μανχάταν.

Άλλοι έκαναν λόγο για την κλασική «νοοτροπία της Νέας Υόρκης», λέγοντας ότι πρόκειται για μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση.

Έχει έτοιμο και... γαμήλιο αναμνηστικό για το ζευγάρι

Ο καλλιτέχνης δημιουργεί κατά παραγγελία και πιο συμβατικά αναμνηστικά, τοποθετώντας μέσα στους διάφανους κύβους αντικείμενα όπως όρκους γάμου, κουτιά με βέρες ή αριθμούς τραπεζιών.

Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη μια ιδέα και για την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι.

«Έχω φτιάξει ξανά κύβους για γάμους. Βάζω μέσα τους όρκους, τα κουτιά των βερών και διάφορα αναμνηστικά. Αν το θελήσουν, έχω έτοιμο έναν και για εκείνους», ανέφερε.