Κόψε τα σνακ και τα έτοιμα γεύματα -Βλάπτουν τον μεταβολισμό σου και σε κάνουν λιγότερο γόνιμο

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν κατακλύσει τη διατροφή, κυρίως λόγω ευκολίας και γεύσης. Ωστόσο, μια νέα μελέτη δείχνει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οι θερμίδες ή η ποσότητα που καταναλώνουμε, αλλά η ίδια η ποιότητα των τροφών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μια διατροφή πλούσια σε τέτοια προϊόντα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον μεταβολισμό και την αναπαραγωγική υγεία.

Τι είναι πραγματικά τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής, τα οποία παρασκευάζονται κυρίως από τροποποιημένα συστατικά και χημικά πρόσθετα, αντί για φυσικές πρώτες ύλες. Περιλαμβάνουν ζάχαρη, επεξεργασμένα λίπη, άμυλο και πρωτεϊνικά συστατικά, ενώ εμπλουτίζονται με συντηρητικά, ενισχυτικά γεύσης και τεχνητά χρώματα. Τυπικά παραδείγματα είναι τα συσκευασμένα σνακ, τα αναψυκτικά, τα έτοιμα γεύματα και τα επεξεργασμένα αλλαντικά, τρόφιμα που συχνά έχουν υψηλή θερμιδική αξία αλλά χαμηλή διατροφική ποιότητα.

Η νέα έρευνα επιχείρησε να απομονώσει τον ρόλο αυτών των τροφίμων πέρα από την υπερκατανάλωση θερμίδων. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάστηκε ένα πείραμα στο οποίο συμμετείχαν υγιείς νέοι άνδρες, οι οποίοι ακολούθησαν δύο διαφορετικά διατροφικά πρότυπα: ένα βασισμένο σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και ένα σε μη επεξεργασμένες τροφές. Κάθε διατροφή διήρκεσε τρεις εβδομάδες, ενώ προηγήθηκε ένα μεγάλο διάστημα «αποκατάστασης» ώστε να μη μεταφέρονται τα αποτελέσματα από τη μία φάση στην άλλη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι δύο δίαιτες ήταν σχεδιασμένες να έχουν παρόμοια κατανομή σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές κατάφεραν να συγκρίνουν καθαρά την επίδραση της επεξεργασίας των τροφίμων και όχι απλώς τη διαφορά στη θρεπτική σύσταση. Επιπλέον, κάποιοι συμμετέχοντες κατανάλωναν ακριβώς τις θερμίδες που χρειάζονταν, ενώ άλλοι είχαν ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, ώστε να εξεταστεί αν τα αποτελέσματα σχετίζονται με την ποσότητα ή την ποιότητα.

Τα αποτελέσματα που αλλάζουν την εικόνα για τις θερμίδες

Οι συνέπειες της διατροφής με υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν αποκαλυπτικές: ακόμα και με ελεγχόμενη πρόσληψη, όσοι ακολούθησαν αυτό το πρόγραμμα εμφάνισαν αύξηση βάρους κατά περίπου 1,3 έως 1,4 και επίσης –το πιο ανησυχητικό– η αύξηση αφορούσε κυρίως λίπος και όχι μυϊκή μάζα. Με άλλα λόγια, η ποιότητα της τροφής φαίνεται να επηρεάζει το πώς «κατανέμεται» το βάρος στο σώμα, ανεξάρτητα από τις θερμίδες.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές σε δείκτες μεταβολικής υγείας. Η χοληστερόλη αυξήθηκε, ενώ επιδεινώθηκε και η ισορροπία μεταξύ «κακής» και «καλής» χοληστερόλης. Σε όσους κατανάλωναν περισσότερες θερμίδες, καταγράφηκε και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα δεν είναι απλώς «κενές θερμίδες», αλλά μπορούν να επηρεάσουν ενεργά τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού.

Οι επιπτώσεις σε ορμόνες και ψυχική υγεία

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της μελέτης αφορά την ανδρική αναπαραγωγική υγεία. Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν τη διατροφή με υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα εμφάνισαν τάσεις μείωσης ορμονών που σχετίζονται με τη γονιμότητα, όπως της τεστοστερόνης και της ορμόνη FSH. Παράλληλα, υπήρχαν ενδείξεις ότι επηρεάζεται και η ποιότητα του σπέρματος, συγκεκριμένα η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, στοιχείο κρίσιμο για τη σύλληψη.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης την έκθεση των συμμετεχόντων σε χημικές ουσίες που σχετίζονται με τη συσκευασία τροφίμων. Διαπιστώθηκε αύξηση σε ενώσεις που συνδέονται με φθαλικές ενώσεις – ουσίες που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά. Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν χαμηλότερα επίπεδα λιθίου στο αίμα, ενός ιχνοστοιχείου που σχετίζεται με τη ρύθμιση της διάθεσης, μαζί με ενδείξεις αυξημένων συμπτωμάτων κατάθλιψης σε ορισμένες ομάδες.

Συνολικά, η μελέτη καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα φαίνεται να επηρεάζουν την υγεία πολύ πέρα από το ζήτημα της υπερφαγίας. Η ίδια η φύση αυτών των προϊόντων –η επεξεργασία, τα πρόσθετα και πιθανώς η συσκευασία– παίζει καθοριστικό ρόλο.