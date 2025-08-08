Τα video games αυξάνουν την ευφυΐα των παιδιών - Η τηλεόραση και το YouTube όχι, λέει μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Scientific Reports κάνει μια αναπάντεχη διαπίστωση: τα παιδιά που αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα videogames παρουσιάζουν μικρή αλλά μετρήσιμη αύξηση του δείκτη νοημοσύνης τους. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να αμφισβητήσει την καθιερωμένη άποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια βλάπτουν τη νοητική ανάπτυξη, προσφέροντας μια πιο ισορροπημένη εικόνα για τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινότητά τους.

Η μελέτη που αλλάζει τα δεδομένα

Η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεσα ότι τα παιχνίδια κάνουν τα παιδιά εξυπνότερα, ωστόσο αναδεικνύει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση που μπορεί να μελετηθεί στο μέλλον. Οι επιστήμονες που την πραγματοποίησαν έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η γενετική προδιάθεση και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο κάθε παιδιού, προσπαθώντας να απομονώσουν την επίδραση των video games καθαυτή.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι πως, σε αντίθεση με τα video games, άλλες μορφές ψηφιακής ψυχαγωγίας –όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης ή η χρήση κοινωνικών δικτύων– δεν φαίνεται να έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στη νοημοσύνη των παιδιών. Αυτή η διαφοροποίηση ενισχύει την άποψη πως δεν έχει σημασία μόνο ο χρόνος μπροστά από την οθόνη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τον αξιοποιεί κανείς.

Γιατί τα video games κάνουν τη διαφορά

Όπως διαβάζουμε στο Science Alert, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από σχεδόν 10.000 παιδιά ηλικίας 9-10 ετών στις ΗΠΑ, που συμμετείχαν σε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα. Κατά μέσο όρο, τα παιδιά ανέφεραν ότι περνούσαν 2,5 ώρες την ημέρα παρακολουθώντας βίντεο ή τηλεόραση, μία ώρα παίζοντας video games και μισή ώρα σε διαδικτυακή κοινωνική αλληλεπίδραση. Δύο χρόνια αργότερα, ελέγχθηκαν ξανά οι επιδόσεις τους σε νοητικά τεστ.

Τα παιδιά που είχαν αφιερώσει περισσότερο από τον μέσο όρο χρόνο στα video games, παρουσίασαν κατά μέσο όρο αύξηση 2,5 μονάδων στον δείκτη νοημοσύνης τους σε σχέση με τα υπόλοιπα. Οι επιδόσεις τους αξιολογήθηκαν μέσα από τεστ που μετρούσαν την κατανόηση κειμένου, την αντίληψη του χώρου και τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η μνήμη, η ευελιξία σκέψης και ο αυτοέλεγχος. Αξιοσημείωτο είναι πως οι επιστήμονες δεν έκαναν διαχωρισμό ανάμεσα σε τύπους παιχνιδιών (π.χ. κονσόλα ή κινητό), ενώ η μελέτη περιορίστηκε σε παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα που προκύπτει ενισχύει την άποψη πως η νοημοσύνη δεν είναι κάτι απόλυτα σταθερό ή προδιαγεγραμμένο, αλλά μπορεί να επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Πού καταλήγουν οι επιστήμονες

Το βασικό συμπέρασμα είναι πως ο χρόνος μπροστά από την οθόνη δεν φαίνεται να βλάπτει τις νοητικές λειτουργίες των παιδιών, ενώ τα video games –όταν χρησιμοποιούνται με μέτρο– ενδέχεται να προσφέρουν νοητικά οφέλη. Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που η χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά αποτελεί μόνιμο αντικείμενο ανησυχίας για τους γονείς.