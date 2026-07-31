Τα βιολογικά αυγά και το κρυφό κλιματικό κόστος

Μια νέα επιστημονική μελέτη ανατρέπει τα όσα γνωρίζαμε για τα οικολογικά προϊόντα, αποκαλύπτοντας ότι τα βιολογικά αυγά ελευθέρας βοσκής έχουν διπλάσιο κλιματικό αποτύπωμα σε σχέση με εκείνα που προέρχονται από κότες σε κλουβιά.

Γιατί τα αυγά ελευθέρας βοσκής έχουν μεγαλύτερο αποτύπωμα

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Royal Society Open Science και αναπαράγει η εφημερίδα, Guardian, η πλήρης μετάβαση της παραγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου σε ένα αποκλειστικά βιολογικό μοντέλο θα εκτόξευε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στους 2.316.000 τόνους CO2, την ώρα που ένα σύστημα αποκλειστικά σε κλουβιά θα παρήγαγε μόλις 1.184.000 τόνους.

Η βασική αιτία αυτού του παράδοξου εντοπίζεται στην παραγωγική αποδοτικότητα. Τα συστήματα εγκλωβισμού επιτρέπουν στα πτηνά να είναι πολύ πιο παραγωγικά και αποτελεσματικά στην κατανάλωση τροφής, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται λιγότερα ζώα για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας αυγών.

Αντίθετα, οι κότες ελευθέρας βοσκής καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια για να κινηθούν και έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, γεγονός που μειώνει τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.

Unsplash

Η έρευνα, με επικεφαλής τη Δρ Harriet Bartlett από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επισημαίνει ότι η βιολογική παραγωγή δεν υστερεί μόνο στις εκπομπές άνθρακα. Τα βιολογικά συστήματα ελευθέρας βοσκής κατέγραψαν τις χειρότερες επιδόσεις στη χρήση γης, την οξίνιση και τον ευτροφισμό των υδάτων, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης έκτασης που απαιτείται και του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων.

Η Δρ Bartlett τονίζει ότι η παραγωγή αυγών αποτελεί ένα «τυφλό σημείο» στις συζητήσεις για τη βιωσιμότητα, καθώς το κρέας και τα γαλακτοκομικά μονοπωλούν συνήθως το ενδιαφέρον.

Οι περιορισμοί της μελέτης και η αντίθετη άποψη

Ωστόσο, οι ερευνητές αναγνωρίζουν σημαντικούς περιορισμούς στη μελέτη τους. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την περίοδο 2009-2010, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτυπώνονται οι πρόσφατες τεχνολογικές και λειτουργικές βελτιώσεις στον κλάδο.

Επιπλέον, η έρευνα δεν συνυπολόγισε άλλες κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως η χρήση συνθετικών παρασιτοκτόνων ή οι επιπτώσεις στην τοπική βιοποικιλότητα, όπου η βιολογική γεωργία παραδοσιακά υπερέχει.

Από την πλευρά των υποστηρικτών της βιολογικής γεωργίας, ο Lee Holdstock από τον οργανισμό Soil Association Certification, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια ελλιπή εικόνα των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ενώ τα εντατικά συστήματα εκτροφής εμφανίζονται πιο «πράσινα» σε επίπεδο εκπομπών ανά μονάδα προϊόντος λόγω της αποδοτικότητας της τροφής, ένα πραγματικά βιώσιμο σύστημα διατροφής οφείλει να συνυπολογίζει την υγεία του εδάφους, την ποιότητα του νερού, την αποφυγή χημικών εισροών και, φυσικά, την ευζωία των ίδιων των ζώων.