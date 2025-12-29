Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα προκαλούν αλλαγές στον εγκέφαλο που ευνοούν την υπερφαγία

Η ανάλυση εγκεφαλικών μαγνητικών τομογραφιών από μεγάλο δείγμα ανθρώπων δείχνει ότι η συχνή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με μετρήσιμες αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν περιοχές που εμπλέκονται στον έλεγχο της όρεξης και της συμπεριφοράς. Οι ερευνητές των οποίων η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό επισημαίνουν ότι μπορεί να διευκολύνουν την υπερβολική πρόσληψη τροφής/την υπερφαγία και να δυσκολεύουν τη ρύθμιση του φαγητού στην καθημερινότητα.

Οπως αναφέρεται στο Scitech Daily, τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν άμεση αιτιότητα, αλλά δείχνουν μια σαφή συσχέτιση ανάμεσα στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και στη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται στην παχυσαρκία ή στη φλεγμονή, όπως συχνά πιστεύεται. Ακόμη και όταν αυτοί οι παράγοντες αποκλείονται, οι συσχετίσεις παραμένουν, υποδηλώνοντας ότι κάτι πιο βαθύ επηρεάζει τον εγκέφαλο όσων βασίζονται συστηματικά σε τέτοιες τροφές.

Γιατί ο εγκέφαλος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα πρόσθετα συστατικά που χαρακτηρίζουν τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα. Ορισμένα από αυτά, όπως οι γαλακτωματοποιητές, χρησιμοποιούνται για να βελτιώνουν την υφή και τη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τέτοιες ουσίες ενδέχεται να επιδρούν σε μηχανισμούς του εγκεφάλου που σχετίζονται με το αίσθημα κορεσμού και την ανταμοιβή, αν και απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί ο ακριβής τους ρόλος.

Η μελέτη ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα ίδια. Υπάρχουν μορφές επεξεργασίας που θεωρούνται όχι μόνο ασφαλείς, αλλά και ωφέλιμες για τη δημόσια υγεία. Παραδείγματα αποτελούν τα κατεψυγμένα λαχανικά ή η παστερίωση του γάλακτος, διαδικασίες που διατηρούν ή βελτιώνουν τη θρεπτική αξία χωρίς να αλλοιώνουν τη βασική σύσταση των τροφίμων.

Αντίθετα, τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα διακρίνονται από τη χρήση χημικά τροποποιημένων συστατικών και βιομηχανικών προσθέτων. Προϊόντα όπως τα επεξεργασμένα κρέατα και τα έτοιμα γεύματα περιέχουν συχνά συνδυασμούς ουσιών που δεν απαντώνται στη μαγειρική. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτός ο τεχνητός χαρακτήρας είναι που τα διαφοροποιεί ουσιαστικά και τα καθιστά πιο προβληματικά για τον οργανισμό.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τη δημόσια υγεία

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συσσώρευση επιστημονικών δεδομένων γύρω από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχει πρακτική σημασία για το κοινό. Η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τον εγκέφαλο μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές, αποφεύγοντας προϊόντα που ευνοούν την υπερφαγία και αντικαθιστώντας τα με πιο απλές, λιγότερο επεξεργασμένες λύσεις.

Πέρα από το ατομικό επίπεδο, τα ευρήματα ανοίγουν συζήτηση για τη δημόσια υγεία και τη ρύθμιση της βιομηχανίας τροφίμων. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο περιορισμός των υπερεπεξεργασμένων προϊόντων από το ημερήσιο διαιτολόγιο, σε συνδυασμό με αυστηρότερα πρότυπα παραγωγής, θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία του πληθυσμού και να περιορίσει προβλήματα που σχετίζονται με τη διατροφή.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα χιλιάδων ανθρώπων και προέκυψε από διεθνή συνεργασία πανεπιστημίων. Ο συνδυασμός νευροεπιστημονικής απεικόνισης, διατροφικής ανάλυσης και δημόσιας υγείας δίνει στο έργο ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοιου μεγέθους μελέτες είναι κρίσιμες για να κατανοηθεί πώς οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν τον εγκέφαλο σε βάθος χρόνου.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο npj metabolic health and disease.