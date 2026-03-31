Ταράτσα-στάνη στους Αμπελόκηπους: Κατσίκες, πρόβατα και κότες στον 16ο όροφο κτιρίου
Ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε στο φως στην καρδιά των Αμπελοκήπων. Άγνωστοι είχαν στήσει εκτροφή παραγωγικών ζώων στην ταράτσα 16οροφου κτιρίου, σε συνθήκες που θεωρούνται ανθυγιεινές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, σήμερα στις 12 το μεσημέρι το Τμήμα Αστικής Πανίδας ενημέρωσε ότι, κατόπιν καταγγελίας, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για την άμεση απομάκρυνση των ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2.
Ποια ζώα εντοπίστηκαν
Συνολικά βρέθηκαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια. Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου.
Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε έλεγχο για τυχόν ασθένειες, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια τους και τη δημόσια υγεία.