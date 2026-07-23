Ταύρος μπήκε σε καφέ στην Ισπανία: Έκανε τη βόλτα του κι έφυγε... κύριος - Άφωνοι οι θαμώνες

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι είδαν έναν ταύρος βάρους περίπου 900 κιλών, να μπαίνει σε καφέ μπαρ στην περιοχή Ribes de Freser, στην επαρχία της Χιρόνα στην Ισπανία, το απόγευμα της Τρίτης 22 Ιουλίου.

Τη στιγμή που αρκετοί πελάτες τρόμαξαν, ο σερβιτόρος του καταστήματος διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε, χωρίς φωνές ή απότομες κινήσεις, να οδηγήσει το ζώο προς την έξοδο. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, ο ταύρος ήταν τόσο μεγαλόσωμος που το ύψος του έφτανε περίπου μέχρι τον ώμο του.



«Ήταν τεράστιος, έφτανε μέχρι τον ώμο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο ίδιος δεν φοβήθηκε, σε αντίθεση με έναν πελάτη, ο οποίος σηκώθηκε αμέσως και απομακρύνθηκε τρέχοντας.



Ο σερβιτόρος εξήγησε ότι προσπάθησε να μη δείξει φόβο απέναντι στον ταύρο. «Μόνο με το βλέμμα. Προσπάθησα να μην του δείξω ότι φοβάμαι. Ήταν ήρεμος και, ευτυχώς, δεν προκάλεσε καμία ζημιά», είπε.

Ύστερα από μια σύντομη περιπλάνηση μέχρι το πίσω μέρος του καφέ, ο ταύρος βγήκε από την πόρτα με απόλυτη ηρεμία. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, δεν έριξε ούτε μία καρέκλα και δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα.

🚨🐂 Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un toro de casi una tonelada entró a un bar en España y dejó congelados a los presentes. Un mesero tomó cartas en el asunto y logró ahuyentar al enorme visitante sin que se registraran daños. 👏🍺



📹: bargusi pic.twitter.com/tNYQ91TG54 — Radio Fórmula Monterrey (@Formula_Mty) July 22, 2026

Το ζώο ανήκε σε κοπάδι που εκείνη την ώρα μεταφερόταν από έναν βοσκό από ένα χωράφι προς μια αγροικία, ακολουθώντας τη συνηθισμένη διαδρομή. Ωστόσο, όπως σχολίασαν με χιούμορ τα τοπικά μέσα, ήταν η πρώτη φορά που ένας από τους ταύρους αποφάσισε να κάνει μια στάση...