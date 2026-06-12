Ταυτόσημες σκηνοθετικές αναζητήσεις (αλλά η ώρα ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει)

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Παρακολούθησα τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ και ομολογουμένως ήταν ενδιαφέρουσα (σκηνοθετικά) η ανοιχτή συζήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τη νέα γενιά στο χώρο των λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

Και θυμήθηκα το Θησείο του Αλέξη Τσίπρα και μια περίπου αντίστοιχη εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ο πρώην πρωθυπουργός στο Unmute Now Athens.

Οπότε σκέφτηκα πως αυτές οι... σκηνοθετικές ανησυχίες θα μας απασχολήσουν ουκ ολίγες φορές σε αυτή την προεκλογική περίοδο που έρχεται.

Βέβαια, κάποιες συνήθειες στο ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζουν, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα.



Διαβεβαίωναν από την Χαριλάου Τρικούπη ότι η εκδήλωση στα Λιπάσματα με τους νέους θα ξεκινήσει με ακρίβεια την ώρα που έγραφε η πρόσκληση, δηλαδή στις 19.30.



Οι περισσότεροι συνάδελφοι που καλύπτουν χρόνια το ρεπορτάζ δυσκολεύτηκαν φυσικά να το πιστέψουν , αλλά καλή τη πίστει είπαν ότι αυτή τη φορά κάτι μπορεί να έχει αλλάξει με τα ρολόγια για το ΠΑΣΟΚ.

Τελικά, η έναρξη έγινε δέκα λεπτά πριν τις 21.00. Με καθυστέρηση σχεδόν μιάμισης ώρας.

Δικαιολογίες υπάρχουν πολλές, αλλά η ουσία είναι ότι η ώρα ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν πεθαίνει!