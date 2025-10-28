Τελικά τρώμε ή δεν τρώμε ψάρι την 28η Οκτωβρίου;

Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη: ναι, τρώμε! Η 28η Οκτωβρίου είναι εθνική επέτειος, όχι εκκλησιαστική νηστεία. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση από την Εκκλησία, ούτε κάποια περίοδος νηστείας που να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Επομένως, μπορούμε να φάμε ψάρι, κρέας, τυριά, γλυκά, τα πάντα όλα, χωρίς… τύψεις.



Πολλοί τη μπερδεύουν με την 25η Μαρτίου , όπου, αν και είναι μέσα στη νηστεία της Σαρακοστής , η Εκκλησία κάνει εξαίρεση και επιτρέπει το ψάρι για να τιμηθεί ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Κάπως έτσι, στο πέρασμα των χρόνων, ο μπακαλιάρος σκορδαλιά καθιερώθηκε στο μυαλό μας ως το «παραδοσιακό φαγητό» και των δύο επετείων. Μόνο που στην 28η Οκτωβρίου, δεν πρόκειται για εξαίρεση νηστείας — είναι απλώς μια νόστιμη, εθνική συνήθεια.



Ο τηγανητός μπακαλιάρος με τη σκορδαλιά έχει γίνει σχεδόν σύμβολο της ημέρας: απλό, λαϊκό, ελληνικό φαγητό, που μυρίζει παράδοση, τραπέζι της γιαγιάς και παρέα. Άλλωστε, τι πιο ταιριαστό για μια γιορτή που θυμίζει αντίσταση, λεβεντιά και «όχι» στις δυσκολίες;

Συμπέρασμα

Στις 28 Οκτωβρίου δεν νηστεύουμε. Τρώμε ό,τι θέλουμε, και αν θέλουμε να μείνουμε στο πνεύμα της ημέρας, τιμούμε το ελληνικό τραπέζι με μπακαλιάρο, σκορδαλιά, κρασί και παρέα.

Γιατί η επέτειος αυτή δεν είναι μόνο μνήμη, είναι και γιορτή.