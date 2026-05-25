Τέμπη: Έτσι μεταμορφώθηκε η αίθουσα της δίκης στη Λάρισα – Δείτε βίντεο με τις 100 επιπλέον θέσεις

Με εκτεταμένες παρεμβάσεις και αλλαγές ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας όπου θα συνεχιστεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 η πολύκροτη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.



Η αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετατράπηκε ουσιαστικά σε ένα νέο, διευρυμένο δικαστικό χώρο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της διαδικασίας, αλλά και η μεγάλη παρουσία συγγενών θυμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων και κοινού.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το εμβαδόν της κύριας αίθουσας αυξήθηκε από 283,75 τετραγωνικά μέτρα –όπως ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου 2026– σε 452,01 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προστέθηκαν και περίπου 100 επιπλέον θέσεις, όπως φαίνεται και στο βίντεο που παρουσιάζει ο FLASH.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, έπειτα από σχετικό αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας σε μία από τις πλέον εμβληματικές δίκες των τελευταίων ετών.



Παράλληλα, η διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας και πρόεδρος Εφετών, Μαρία Λιάνου, εξέδωσε συμπληρωματική και διορθωτική πράξη, με την οποία αποτυπώνονται οι αλλαγές στη διάταξη και τη λειτουργία του χώρου.

Πηγή: Εφετείο Λάρισας

Όπως προβλέπεται, στην κεντρική αίθουσα του συνεδριακού κέντρου έχει εγκατασταθεί η έδρα του δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, αλλά και οι θέσεις των κατηγορουμένων.



Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε και δεύτερος υποστηρικτικός χώρος ακροατηρίου, στον χώρο υποδοχής του συνεδριακού κέντρου, εμβαδού περίπου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα τοποθετηθούν επιπλέον θέσεις και οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας.



Η νέα εικόνα της αίθουσας αποτυπώνει τη βαρύτητα και το μέγεθος της δίκης που συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία, με τη διαδικασία να εισέρχεται πλέον σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της.