Θανάσης Πάτρας για ΕΛΑΣ: «Βαρέθηκα να ακούω το αφήγημα ότι μας κατέστρεψε ο Τσίπρας»

Στην κίνηση του να υπογράψει το καταστατικό για το κόμμα Ελληνική Αριστερή συμπαράταξη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Θανάσης Πάτρας.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Ναταλία Γερμανού, για την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο Θανάσης Πάτρας αναφέρθηκε στις σκέψεις του για το νέο αυτό κόμμα.

«Καταρχάς, είμαι διακείμενος ιδεολογικά προς την Αριστερά. Δεύτερον, δεν μπορώ να πιστέψω ότι φταίει ο Τσίπρας για όσα φταίνε στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα αφήγημα ότι μας κατέστρεψε ο Τσίπρας. Βαρέθηκα να το ακούω. Ο Τσίπρας κυβέρνησε από το 2015 έως το 2019. Η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο το 2010. Ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Προφανώς έκανε λάθη. Όταν κυβερνάς, μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Κάποιοι λένε ότι έταξε πράγματα και δεν έγιναν. Καλά έκανε και τα έταξε, γιατί όταν ήρθε σε θέση ευθύνης, τα ζύγισε και είπε ότι τελικά μπορεί να είχα άδικο, θα κάνω αυτό, γιατί αυτό επιβάλλει η συνέχεια της πατρίδας και της οικονομίας».