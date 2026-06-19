Θεώνη Κουφονικολάκου - ΕΛΑΣ: «Στοχευμένη αύξηση μισθών σε Υγεία και Παιδεία»

Στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης φέρνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), Θεώνη Κουφονικολάκου, την επιτακτική ανάγκη για άμεση στήριξη των δημόσιων δομών.

Μέσα από τη δημόσια τοποθέτησή της, αναδεικνύει 5 προτάσεις που θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα τη στοχευμένη αύξηση των μισθών για τους λειτουργούς της πρώτης γραμμής, διεκδικώντας μια ριζική αλλαγή πορείας απέναντι στην κρίση που μαστίζει την Υγεία και την Παιδεία.

Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής



Η πρόταση για στοχευμένη οικονομική ενίσχυση επικεντρώνεται στις δύο κατηγορίες εργαζομένων που επωμίζονται το βάρος της κοινωνικής συνοχής και της καθημερινότητας των πολιτών:



Όπως αναφέρει: «Γιατροί και νοσηλευτές : Τους επαγγελματίες που δίνουν καθημερινά τη μεγάλη μάχη για την υγεία μας κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Το υγειονομικό προσωπικό έρχεται αντιμέτωπο με τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού και τα εξαντλητικά ωράρια, παραμένοντας ωστόσο εκείνο που στηρίζει τους πολίτες στις πιο δύσκολες ώρες των ίδιων και των αγαπημένων τους προσώπων. Για τους εκπαιδευτικούς. Τους λειτουργούς που έχουν επωμιστεί τη σπουδαία παιδαγωγική αποστολή να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν τον κόσμο, να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτόν και να προετοιμαστούν για μια υπεύθυνη ζωή σε μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης.»

«Βαθιά πληγωμένα» υγεία και παιδεία



Όπως αναλύει η κ. Κουφονικολάκου, οι λόγοι που καθιστούν τις παρεμβάσεις αυτές επιτακτικές συνοψίζονται σε δύο κεντρικά επιχειρήματα: «Το σύστημα υγείας και παιδείας στη χώρα εμφανίζεται βαθιά πληγωμένο. Οι δομές υγείας βρίσκονται σε οριακό σημείο λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, ενώ τα σχολεία λειτουργούν σε καθεστώς έντασης και χάους, ως αποτέλεσμα της βαθιάς απαξίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Η ασκούμενη κυβερνητική διαχείριση δέχεται έντονη κριτική, καθώς η στάση της μεταφράζεται ως μια προσπάθεια διάλυσης του δημόσιου πλαισίου».

Όπως τονίζεται, η υποβάθμιση αυτή αφήνει ελεύθερο χώρο στα ιδιωτικά συμφέροντα ώστε να πάρουν τον έλεγχο μέσα από ιδιωτικά συστήματα υγείας και ιδιωτικά σχολεία – μια προοπτική για την οποία διαμηνύεται σε όλους τους τόνους: «Δεν θα το επιτρέψουμε».

Η επόμενη μέρα: Ολιστική προσέγγιση για το δημόσιο σχολείο και νοσοκομείο



Η πρόταση για τις αυξήσεις των μισθών δεν λειτουργεί αποσπασματικά, αλλά εντάσσεται σε μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει το σύνολο των δεσμεύσεων: