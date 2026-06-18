Τσίπρας σε «γραμμή» Δούκα: «Η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου»

«Σφήνα» του Αλέξη Τσίπρα στο νέο εσωκομματικό «μέτωπο» που άνοιξε στο ΠΑΣΟΚ με επίδικο τις συνεργασίες μετά από τις αιχμές του Χάρη Δούκα εναντίον της Άννας Διαμαντοπούλου με αφορμή δηλώσεις της για τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα παίρνει σαφώς θέση υπέρ του Δημάρχου Αθηναίων με ανακοίνωση η οποία είναι στην ίδια «γραμμή» με τα όσα είπε ο κ. Δούκας.

«Η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προειδοποιήσει τα στελέχη να μη θολώνουν το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, να μην ομφαλοσκοπούν και να μην ακυρώνουν τη στρατηγική του κόμματος. Μάλιστα, στην ίδια παρέμβασή του είχε δηλώσει ότι όποιος παρεκκλίνει από τη γραμμή θα τίθεται εκτός.

Ενδεικτικό της προσπάθειας να εκμεταλλευτεί την αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ και να στρέψει την προσοχή μακριά από τα δικά του βαθύτατα εσωκομματικά προβλήματα ήταν το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που καλούσε τη Χαριλάου Τρικούπη να τοποθετηθεί επί των δηλώσεων Διαμαντοπούλου...