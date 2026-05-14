Θεσπρωτία: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού ξήλωσε πεζοδρόμιο 50 μέτρων σε τούνελ στην Εγνατία

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στην Εγνατίο Οδό στη Θεσπρωτία λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (13/5), με έναν οδηγό φορτηγού -ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ- να προσκρούει στο πεζοδρόμιο του αυτοκινητόδρομου σε εσωτερικό σήραγγας και να ξηλώνει 50 μέτρα πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, μέσα στο τούνελ της Ψάκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, Βούλγαρος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος και προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται μέσα στη σήραγγα.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες, η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, καθώς το φορτηγό ξήλωσε πλάκες και τμήματα του πεζοδρομίου σε μήκος περίπου 50 μέτρων, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Ήθελε να φύγει με το φορτηγό

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να είχε 1,15 αλκοόλ στο αίμα του, ενώ αρνήθηκε να μπει στο ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο. Μάλιστα, ακόμη και μετά την άφιξη της Τροχαίας, φέρεται να προσπαθούσε να φύγει με το ακινητοποιημένο φορτηγό.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε για αρκετή ώρα ουρά οχημάτων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία.

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο οι ζημιές στο εσωτερικό της σήραγγας είναι εκτεταμένες, οδηγώντας στην εκτίμηση ότι από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.