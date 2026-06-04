Θρίλερ με εξαφάνιση 11χρονης στη Γαλλία: Βασικός ύποπτος 41χρονος πατέρας συμμαθήτριάς της

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση ενός 11χρονου κοριτσιού τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή 29 Μαΐου μπροστά από το σχολείο της σε μια πόλη δυτικά της Τουλούζης.

«Περίπου 170 χωροφύλακες» συμμετέχουν και πάλι στις έρευνες την έβδομη ημέρα, δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Κριστόφ Ρομάν σε μήνυμά του προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών έχει μπει ένας άνδρας, πατέρας μιας συμμαθήτριας της 11χρονης Λιχάνα, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Οι γονείς της εξαφανισμένης Λιχάνα μίλησαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέροντας ότι ο άνδρας είχε πλησιάσει την ανήλικη μαθήτρια πολλές φορές με ύποπτες διαθέσεις. «Της έκανα την ερώτηση που θα έκανε οποιοσδήποτε γονέας, για να μάθω αν είχε προχωρήσει περισσότερο. Είπε όχι, αλλά φαινόταν λίγο σοκαρισμένη. Δεν κατάλαβε για τι πράγμα μιλούσα», εξηγεί η μητέρα. «Αλλά πρόσφατα μάθαμε ότι ήταν πολύ συχνά έξω από το σχολείο και ότι της έφερνε σνακ, μεταξύ άλλων », συνεχίζει.

Δούλευε σε λύκεια της περιοχής

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της πόλης Φλοράνς, Γκρεκορί Μπομπατό, ανέφερε ότι ο ύποπτος εργάστηκε στο παρελθόν σε πολλά λύκεια της περιοχής αλλά η σύμβασή του τερματίστηκε μετά από ένα περιστατικό με έναν μαθητή, όπως επιβεβαίωσε η περιφέρεια Oksitanie στο ICI Oksitanie.

«Ο ύποπτος εργάστηκε ως αναπληρωτής σε λύκεια στο Ζερ, ως εργάτης συντήρησης και μικροεπισκευών πολλαπλών ειδικοτήτων, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2021. Εκείνη την εποχή, η σύμβασή του τερματίστηκε μετά από πειθαρχικές διαδικασίες μετά από αναφορές για ακατάλληλη συμπεριφορά προς έναν μαθητή λυκείου. Το ποινικό του μητρώο ήταν τότε καθαρό».

🔴 Disparition de Lyhanna : "Il y a eu des gestes déplacés envers ma fille de sa part", affirme un père de famille, qui dénonce des attouchements sur sa fille de 11 ans au domicile du suspect lors "d'une soirée pyjama"



📺 Il se confie dans #LE20H de TF1 pic.twitter.com/lX9IrdLqeA — TF1Info (@TF1Info) June 3, 2026

Ο άνδρας ανακρίθηκε το 2020 μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον ενός 9χρονου κοριτσιού, η οποία απορρίφθηκε το 2022.

Επίσης, σε βάρος του είχε γίνει καταγγελία για βιασμό που κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2025. Ένα 10χρονο κορίτσι, φίλη μιας από τις κόρες του, τον κατηγορεί ότι τη βίασε για αρκετούς μήνες. «Η έρευνα συνεχίζεται έκτοτε», δήλωσε η εισαγγελέας σε δελτίο τύπου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του υπόπτου, δεν έχει ακόμη ανακριθεί για την υπόθεση.