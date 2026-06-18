Θρίλερ με την 83χρονη στη Χαλκιδική - Ήταν νεκρή σχεδόν ένα μήνα

Να φωτίσουν την θλιβερή υπόθεση στη Νικήτη Χαλκιδικής, όπου μια 83χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, επιχειρούν οι Αρχές, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της είχε επέλθει αρκετές εβδομάδες πριν από τον εντοπισμό της.

Η ηλικιωμένη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης από την κόρη της, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής για τη διενέργεια της προβλεπόμενης αυτοψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια ή σε παρέμβαση τρίτου προσώπου.

Κατά την αρχική εξέταση, ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι ο θάνατος της 83χρονης πιθανότατα επήλθε περίπου 20 έως 30 ημέρες πριν από την ανεύρεσή της, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών και ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Η σορός της ηλικιωμένης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ