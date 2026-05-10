Θρίλερ στον Λουδία: Πώς έγινε η δολοφονία του 54χρονου στη Θεσσαλονίκη - Έδεσαν τούβλα στη σορό

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 54χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη, η σορός του οποίου εξακολουθεί να αναζητείται στον ποταμό Λουδία, όπου φέρεται να την πέταξαν οι δράστες μετά το έγκλημα.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 44 ετών, ενώ οι έρευνες των Αρχών και της ΕΜΑΚ συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού.

Το ραντεβού στα Κύμινα και η εκτέλεση

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το thestival, όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, όταν ο 54χρονος μαζί με τους δύο συλληφθέντες μετέβησαν σε σπίτι Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φέρονται να αναζητούσαν ναρκωτικές ουσίες που, σύμφωνα με όσα πίστευαν, είχε κρύψει στο σημείο το θύμα.

Ωστόσο, όταν διαπίστωσαν ότι τα ναρκωτικά δεν βρίσκονταν εκεί, ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες άρπαξε το όπλο του τρίτου άνδρα της παρέας και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, θεωρώντας ότι τους είχε εξαπατήσει.

Πέταξαν τη σορό στον Λουδία

Μετά τη δολοφονία, οι δύο άνδρες φέρονται να μετέφεραν τη σορό με αυτοκίνητο στον ποταμό Λουδία, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έδεσαν το σώμα με τούβλα ώστε να βυθιστεί και να μην εντοπιστεί εύκολα από τις Αρχές.

Στο σημείο του εγκλήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν κάλυκα, ενώ οι δύο συλληφθέντες φέρονται να παραδέχθηκαν στους αστυνομικούς ότι πέταξαν τη σορό στο ποτάμι.

Οι έρευνες της ΕΜΑΚ στον ποταμό

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στον Λουδία, με στελέχη της ΕΜΑΚ να πραγματοποιούν έρευνες μέσα και γύρω από το ποτάμι για τον εντοπισμό του πτώματος.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε σημεία που υπέδειξαν οι κατηγορούμενοι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστώσουν τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε το έγκλημα

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν πολίτης επικοινώνησε με την Αστυνομία και κατήγγειλε ότι είδε δύο άτομα να μεταφέρουν σορό μέσα σε αυτοκίνητο.

Η μαρτυρία κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε έρευνες και τελικά στις συλλήψεις των δύο ανδρών.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το άγριο έγκλημα.