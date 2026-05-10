Θρίλερ στα Μάλγαρα: Αναζητούν σορό στον ποταμό Λουδία μετά από δολοφονία - Δύο συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στον ποταμό Λουδία, όπου οι Αρχές αναζητούν τη σορό άνδρα που φέρεται να δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης έπειτα από αιματηρό επεισόδιο.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί τέσσερα άτομα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δύο εξ αυτών φέρονται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και συνελήφθησαν.

Πώς ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, όταν τρεις άνδρες μετέβησαν σε σπίτι στην περιοχή των Μαλγάρων, όπου συναντήθηκαν με ακόμη δύο άτομα.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ακολούθησε έντονο επεισόδιο μεταξύ των εμπλεκομένων, με αποτέλεσμα ένας από τους τρεις άνδρες να πέσει νεκρός από πυροβολισμό.

Μετέφεραν τη σορό στον Λουδία

Όπως εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, μετά τη δολοφονία οι δράστες φέρονται να τοποθέτησαν τη σορό στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου και να τη μετέφεραν στην περιοχή του ποταμού Λουδία, όπου και την εγκατέλειψαν.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της σορού, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση ερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τα ακριβή αίτια του φονικού αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ή τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ