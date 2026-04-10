«Βουλιάζει» η Ερμού από κόσμο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ
Τη δυνατότητα να κάνουν τις τελευταίες αγορές τους μέχρι αργά το απόγευμα έχουν οι καταναλωτές σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10/4, λόγω του εορταστικού ωραρίου στα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.
Αυτή την ώρα η Ερμού και το κέντρο της Αθήνας «βουλιάζουν» από κόσμο που έχει βγει στην αγορά για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.
Σημειώνεται πως τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν μέχρι και τις 19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ 13:00-20:00.
Στο μεταξύ, η Βαρβάκειος θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 18:00.
Το ωράριο τις επόμενες ημέρες
Το Μεγάλο Σάββατο 11/04, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά 09:00 με 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ από τις 08:00 έως τις 18:00 ή τις 20:00 ανάλογα με την αλυσίδα.
Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, με τα καταστήματα να επιστρέφουν κανονικό ωράριο λειτουργίας τους.