Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10/04 τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα, ενώ και το Μεγάλο Σάββατο 11/04 θα ισχύσει το εορταστικό πασχαλινό ωράριο.

Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης, τα καταστήματα θα είναι κλειστά το πρωί και θα ανοίξουν το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 13:00-19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ 13:00-20:00, αντίστοιχα.

Παράλληλα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν, κλείνοντας νωρίτερα.

Επισημαίνεται πως την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.