Τι περιμένει η Bank of America από τα αποτελέσματα των 4 συστημικών στις 26-27 Φεβρουαρίου

Η Bank Of America, αναμένει ευρείες αναβαθμίσεις κερδών λόγω υψηλών επιτοκιακών περιθωρίων, θετικής έκπληξης στα έσοδα από προμήθειες / συγκρατημένης αύξησης κόστους έως 5% / 5-10 μ.β. χαμηλότερου κόστους κινδύνου (CoR). Οι τράπεζες φαίνεται να υιοθετούν στρατηγική «υπεραπόδοσης και αναβάθμισης» (beat and raise) στα επιτοκιακά έσοδα (NII) έναντι ήδη υψηλών εκτιμήσεων αγοράς - συνεπώς το περιθώριο υπεραπόδοσης ενδέχεται να προέλθει από προμήθειες, CoR και διανομές κεφαλαίου.

Υψηλότερες επιστροφές κεφαλαίου προ των πυλών:

Εθνική Τράπεζα: +10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως + ειδικό μέρισμα

Alpha & Eurobank: +5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

Πειραιώς: +5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το 2027E

Αποτελέσματα από 26 Φεβρουαρίου – Εστίαση σε επιχειρηματικά πλάνα και επιστροφές κεφαλαίου

Τα αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2025 των ελληνικών τραπεζών ανακοινώνονται σε δύο ημέρες: 26 Φεβρουαρίου (Πειραιώς και Eurobank) και 27 Φεβρουαρίου (Alpha και Εθνική).

Μετά την ισχυρή ανατιμολόγηση του κλάδου τον Ιανουάριο και τη διόρθωση που ακολούθησε τον Φεβρουάριο (ο κλάδος παραμένει +9,5% από την αρχή του έτους), η BofA αναμένει ότι η αγορά θα εστιάσει σε:

- Αναβαθμίσεις EPS στα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια με πιθανή υπέρβαση των εκτιμήσεων (Alpha και Πειραιώς αναθεωρούν τους στόχους 2026, τα υπόλοιπα στα Capital Markets Days).

- Ενίσχυση επιστροφών κεφαλαίου λόγω βελτιωμένης ποιότητας κεφαλαίων.

Τα τριμηνιαία μεγέθη πιθανότατα θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Αναμένουμε σαφή καμπή στο NII (με την Εθνική σταθερή) και ισχυρή πιστωτική επέκταση, με όλες τις τράπεζες να υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του 2025 - εν μέρει λόγω προώθησης έργων υποδομών του 2026 στο 4ο τρίμηνο 2025.

Ευρείες αναβαθμίσεις κερδών ανά μετοχή στα νέα στρατηγικά πλάνα

Τα νέα στρατηγικά πλάνα (συμπεριλαμβανομένων των Capital Markets Days Alpha και Πειραιώς) αναμένεται να προβλέπουν διψήφια αύξηση EPS (μέσος όρος κλάδου), με μοχλούς:

- Υψηλότερο ποσοστό επιτοκιακού κέρδους (περίπου 5,5% μέσος ετήσιος ρυθμός 3ετίας), μετά την καμπή στο 4Q25 και με αναμενόμενη πιστωτική επέκταση >9% CAGR 3ετίας.

- Άνοδο προμηθειών (>9% CAGR 3ετίας) λόγω αυξημένης διείσδυσης σε asset management /ασφαλιστικά προϊόντα και ενίσχυσης προμηθειών που σχετίζονται με χορηγήσεις.

5–10 μ.β. χαμηλότερο CoR, λόγω μειωμένων αναγκών κάλυψης και συνεχιζόμενων επαναδιαπραγματεύσεων αμοιβών διαχείρισης NPEs.

- Περιορισμό αύξησης κόστους εντός 5% ετησίως, παρά πιθανή αύξηση επενδύσεων σε IT.

Δύσκολη υπέρβαση στο επιτοκιακό περιθώριο – Περιθώριο ανόδου σε προμήθειες, CoR και διανομές

Παρά το θετικό περιβάλλον για τα καθαρά έσοδα από τόκους, οι περισσότερες θετικές τάσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στις υψηλές εκτιμήσεις της αγοράς. Οι τράπεζες θα επιλέξουν συντηρητική καθοδήγηση για το ποσοστό επιτοκιακών εσόδων (ΝΙΙ) , επιδιώκοντας στρατηγική «υπεραπόδοσης και αναβάθμισης», αντί να ενσωματώσουν εξαρχής αισιόδοξες παραδοχές, δεδομένης της αβεβαιότητας για τη μεταβλητότητα στην πιστωτική ανάπτυξη.

Συνεπώς, το μεγαλύτερο περιθώριο θετικής έκπληξης έναντι των εκτιμήσεων πιθανότατα θα προέλθει από:

υψηλότερες προμήθειες,

χαμηλότερο CoR,

υψηλότερες διανομές κεφαλαίου.

Αύξηση payout ratios πλέον εφικτή στην καθοδήγηση

Με ισχυρή κερδοφορία και ομαλή απόσβεση DTC, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον σε θέση να επιταχύνουν τις επιστροφές κεφαλαίου.

Η Εθνική αναμένεται να ξεχωρίσει:

+5 ποσοστιαίες μονάδες στο payout 2025 (στο 65%), με επιπλέον ειδικό μέρισμα που εκτιμάται στα €350 εκατ.

+10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το 2026, φθάνοντας το 95% το 2028, διατηρώντας ~3 π.μ. κεφαλαιακό «μαξιλάρι» για πιθανές εξαγορές.

Παράλληλα:

- Alpha και Eurobank εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το payout 2025 κατά 5 π.μ. στο 55%, με ετήσιες αυξήσεις 5 π.μ. στη συνέχεια.

- Πειραιώς αναμένεται να διατηρήσει payout 50% για 2025/26, λόγω ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, και να ξεκινήσει αυξήσεις 5 π.μ. ετησίως από το 2027.

Eurobank – Κορυφαία επιλογή για το 2026

Η Bank of America επαναλαμβάνει τη σύσταση για τη Eurobank ως κορυφαία επιλογή για το 2026. Περιέχει τρεις βασικούς καταλύτες:

Αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά.

Ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη.

Ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τα ήδη ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη:

- Υψηλότερο επιτοκιακό περιθώριο και ανάπτυξη από επέκταση σε Κύπρο και Βουλγαρία.

- Μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων προς wealth management και ασφάλειες ζωής.

- Επιπλέον συνέργειες από εξαγορές.

- Περιθώριο ανόδου στα επιτοκιακά έσοδα λόγω πιστωτικής ανάπτυξης και χαμηλότερου κόστους καταθέσεων.