ΟΤΕ 2025: Κέρδη +17,8% και στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον

Ο όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη το 2025, παραμένοντας εντός των στόχων του και δίνει έμφαση στις επενδύσεις και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 3,464 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,9%, ενώ τα κέρδη προς τους μετόχους ανήλθαν σε 726 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17,8%. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,8 ευρώ, αυξημένα κατά 20,7%. Το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε τα 1,373 δισ. ευρώ, με αύξηση 2%. Οι επενδύσεις σε πάγια διαμορφώθηκαν στα 611,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,7%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέβηκαν κατά 11,5% φτάνοντας τα 520 εκατ. ευρώ, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται κατά 14%.

Μήνυμα του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Το 2025 πετύχαμε τους στόχους μας, με ισχυρές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τα γερά θεμέλια της εταιρείας. Τα έσοδα και το EBITDA ενισχύθηκαν χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις μας σε σταθερή, κινητή και ICT. Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, η ανάπτυξη επανήλθε μετά από τέσσερα χρόνια, χάρη στην επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), την αύξηση νέων συνδρομητών FTTH, την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής συνδεσιμότητας και την ισχυρή πορεία της τηλεόρασης. Στην κινητή, εδραιώνουμε τη θέση μας στην αγορά με ισχυρά αποτελέσματα στις υπηρεσίες συμβολαίου και την κορυφαία ποιότητα δικτύου. Στο ICT, σημειώθηκε διψήφια ανάπτυξη και ενισχύθηκε η διεθνής παρουσία μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 2025 συνεχίσαμε να επενδύουμε σε εμπειρία πελάτη και προηγμένα δίκτυα, διασφαλίζοντας καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κοιτάζοντας προς το 2026, στοχεύουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη, να ηγηθούμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και να παραμείνουμε κορυφαίοι στα δίκτυα Gigabit, εδραιώνοντας τον ΟΤΕ ως τον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη. Παράλληλα, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στους μετόχους με σημαντική αύξηση του μερίσματος και ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, αντανακλώντας τις ισχυρές επιδόσεις και τη σταθερή δέσμευση για δημιουργία αξίας».

Προοπτικές για το 2026

Ο ΟΤΕ στοχεύει να διατηρήσει ηγετική θέση, στηρίζοντας την ανάπτυξη σε προηγμένα δίκτυα και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σταθερής, ευρυζωνικότητας, τηλεόρασης και συνδυαστικών πακέτων. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σταθερής αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την υιοθέτηση FTTH, τη δυναμική του Fixed Wireless Access (FWA), την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών και τη σταθερή πορεία της τηλεόρασης, χάρη σε συνεργασίες περιεχομένου, μέτρα κατά της πειρατείας και την κατάργηση του ειδικού φόρου. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που σταματά τη διάθεση FTTC σε κτίρια με FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση FTTH, με στόχο κάλυψη περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2026 και 3,5 εκατ. έως το 2030.

Στην κινητή, η επέκταση της κάλυψης 5G Stand Alone και η ισχυρή ζήτηση υπηρεσιών συμβολαίου συνεχίζουν να δίνουν ώθηση. Στον τομέα ICT, τα έσοδα από System Solutions θα τροφοδοτούνται από τη ζήτηση ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ η στροφή στα ιδιωτικά έργα αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η χρηματοδότηση από την ΕΕ μειώνεται. Στις υπηρεσίες χονδρικής, προβλέπεται μείωση στην διεθνή χονδρική σχεδόν μηδενικού περιθωρίου, ενώ οι εγχώριες τάσεις ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστούν. Ο ΟΤΕ προγραμματίζει περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους σε μετασχηματιζόμενες λειτουργίες. Με βάση αυτές τις τάσεις, η εκτίμηση για το 2026 είναι ανάπτυξη του προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 3%.

Στόχοι 2026

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): περίπου €750 εκατ., ή €570–580 εκατ. χωρίς έκτακτα φορολογικά οφέλη.

Επενδύσεις (CAPEX): περίπου €600 εκατ., με έμφαση σε FTTH και 5G SA.

Προσαρμοσμένο EBITDA: ανάπτυξη περίπου 3%.

Νέα πολιτική αμοιβών μετόχων

Το ΔΣ της ΟΤΕ ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών (25/02/2026), βασισμένη στις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Με σταθερό εξωτερικό περιβάλλον, το 70%-100% των FCF του προηγούμενου έτους θα διανέμεται στους μετόχους μέσω μερίσματος (τουλάχιστον 50%) και επαναγοράς ιδίων μετοχών.