Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 1,07 δισ. ευρώ το 2025 με απόδοση 16% στα ίδια κεφάλαια

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ισχυρής κερδοφορίας για την Τράπεζα Πειραιώς, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 1,07 δισ. ευρώ, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%. Στο τέταρτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 250 εκατ. ευρώ, με κέρδη ανά μετοχή €0,82, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο των €0,80.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 696 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις ανήλθαν στα 13 δισ. ευρώ. Ο δείκτης διανεμόμενων κερδών αναβαθμίστηκε στο 55%, με μέρισμα €0,40 ανά μετοχή και επιπλέον €0,08 μέσω επαναγοράς μετοχών.

Xαμηλά NPE σηματοδοτούν δυναμική πορεία

Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 2%, μειωμένο από 2,6% το 2024, και δείκτη κάλυψης NPE στο 73%. Παράλληλα, η ρευστότητα παραμένει ισχυρή, με δανειακό δείκτη προς καταθέσεις στο 65% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας 216%.

Μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7% και ο συνολικός δείκτης στο 18,7%, ενισχύοντας περαιτέρω τη σταθερότητα και τη δυνατότητα διανομής κερδών στους μετόχους.

Οι ηγετικές δηλώσεις των Γιώργου Χαντζηνικολάου και Χρήστου Μεγάλου υπογραμμίζουν τη στρατηγική εδραίωση, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι πελάτες, οι εργαζόμενοι και η βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αξία και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.