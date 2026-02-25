Κέρδη προ φόρων άνω των €100 εκατ. για 3η συνεχόμενη χρονιά για την HSBC Malta

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 ανακοίνωσαν η HSBC Malta και οι θυγατρικές της, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά με κέρδη προ φόρων που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η CrediaBank έχει έρθει σε συμφωνία για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Malta, η οποία βρίσκεται στο στάδιο των εποπτικών εγκρίσεων από τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς θεσμούς.

Σε ένα πλαίσιο θετικών προοπτικών για την οικονομία της Μάλτας, η οποία συνεχίζει να υπεραποδίδει σε σχέση με την Ευρώπη, το 2025, ο τοπικός όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €109,0 εκατ., επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και σταθερή απόδοση σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Τα κέρδη προ φόρων για την HSBC ήταν €109,0 εκατ., μειωμένα κατά €45,4 εκατ. ή 29% σε σχέση με το 2024. Η μείωση αντανακλά την επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων και των μειωμένων αποδεσμεύσεων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Η τράπεζα πέτυχε ισχυρή υποκείμενη αύξηση εσόδων, λόγω αυξημένης δραστηριότητας πελατών, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν, αντανακλώντας συνεχιζόμενες στρατηγικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και επιταχυνόμενες αποσβέσεις λογισμικού.

Αυξημένες καταθέσεις

Οι καταθέσεις ήταν αυξημένες κατά €370 εκατ. μέσα στο έτος, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό €6,5 δισ. στο τέλος του έτους. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων αυξήθηκε άνω του 1%. Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση 28% στα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών (wealth management και επενδύσεις), φθάνοντας τα €1,1 δισ. Οι πωλήσεις ασφαλίσεων ζωής αυξήθηκαν κατά 21%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας αυξήθηκε σε πάνω από 27%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας παρέμεινε άνω του 500%, καθιστώντας την HSBC Malta την πιο κεφαλαιοποιημένη τράπεζα και με υψηλότερη ρευστότητα στη Μάλτα και μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, πολύ πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι επιδόσεις αυτές, παρά τα χαμηλότερα επιτόκια και τις μειωμένες ανακτήσεις, υπογραμμίζουν τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου, την πειθαρχημένη εκτέλεση και τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των πελατών της HSBC Malta.

Το 2025 η HSBC πέτυχε αύξηση 10% στις νέες χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής. Με την καμπάνια «Start of the Year 2026», προσφέρει στους πελάτες κίνητρα όπως μειωμένα επιτόκια σε προσωπικά δάνεια και στεγαστικά, επιστροφή χρημάτων (cash-back) σε ασφαλιστικά συμβόλαια και απαλλαγή από αρχικά τέλη σε επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αναβάθμιση ΙΤ υποδομής και αντικατάσταση ΑΤΜ

Παράλληλα, η τράπεζα ενισχύει τις ψηφιακές της δυνατότητες μέσω της υλοποίησης πληρωμών SEPA Instant, αναβαθμίζοντας την IT υποδομή και ολοκληρώνοντας την αντικατάσταση του στόλου ΑΤΜ σε όλη τη Μάλτα και το Γκόζο.

Απόδειξη της ανοδικής πορείας αποτελεί η αναγνώριση της τράπεζας ως «Bank of the Year Malta 2025» από το The Banker, τη διεθνώς αναγνωρισμένη έκδοση των Financial Times που καλύπτει θέματα παγκόσμιας τραπεζικής και χρηματοοικονομικών. Η διάκριση αντανακλά τη σημαντική πρόοδο σε βασικούς δείκτες απόδοσης, όπως η αύξηση κερδών, η κεφαλαιακή ισχύς, η λειτουργική αποδοτικότητα και οι συνεχιζόμενες επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές δυνατότητες.

Το πρώτο κατάστημα της CrediaBank (φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος)

Σε αναμονή της έγκρισης των εποπτικών αρχών, η CrediaBank εργάζεται ήδη για την προετοιμασία της ομαλής ενσωμάτωσης της HSBC Malta, σε περίπτωση που δοθεί το πράσινο φως, τόσο σε επίπεδο δυναμικού και υποδομών όσο και προϊόντων. Στόχος της CrediaBank είναι με την ανάληψη των εποπτικών εγκρίσεων να δημιουργηθεί μια νέα διεθνής τράπεζα με διπλάσια μεγέθη.