CrediaBank: Εισέρχεται στους δείκτες FTSE Rusell Large Cap και FTSE ALL Word και All Cap

Σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών της σειράς FTSE Global Equity Index Series (GEIS) για την περιοχή της Αναδυόμενης Ευρώπης φέρνει η εξαμηνιαία αναθεώρηση του Μαρτίου 2026 από τον FTSE Russell, με τις ανακατατάξεις να επηρεάζουν σειρά ελληνικών εισηγμένων.

Στον δείκτη FTSE Russell Large Cap εισέρχονται οι CrediaBank και Viohalco, με τη δεύτερη να μετακινείται, όπως ήταν αναμενόμενο, από τον δείκτη Small Cap. Παράλληλα, η CrediaBank εντάσσεται και στους δείκτες FTSE All-World και FTSE All-Cap, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία. Στον δείκτη FTSE Total-Cap εισέρχονται οι AVAX, CrediaBank, Mevaco, Ίλυδα, Παπουτσάνης και Real Consulting.

Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές

Οι αλλαγές που προκύπτουν από την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE Global Equity Index Series - Emerging Europe Regional Index θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2026, δηλαδή από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι οι μεταβολές δύνανται να αναθεωρηθούν έως το κλείσιμο της αγοράς στις 6 Μαρτίου 2026, ενώ από τις 9 Μαρτίου 2026 θα θεωρούνται οριστικές, με τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές να πραγματοποιούνται μόνο υπό εξαιρετικές συνθήκες, σύμφωνα με την πολιτική και τις κατευθυντήριες γραμμές επανυπολογισμού της FTSE Russell.