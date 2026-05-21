Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει»

Σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία βρίσκεται ο σύζυγος της Τίνας Μεσσαροπούλου και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και η ίδια ανήμερα της ονομαστικής της εορτής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και ευχαρίστησε τους συναδέλφους που της ευχήθηκαν.

«Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας, να γιορτάσουμε παρέα. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα, γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας» ήταν τα λόγια της.