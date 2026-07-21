Το αεροπλάνο-φάντασμα της Pan Am βρέθηκε 74 χρόνια μετά στον βυθό του Ατλαντικού

Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, το Pan Am Clipper Endeavor παρέμενε χαμένο στα βάθη του Ατλαντικού, έχοντας συνδεθεί με μία από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία της αεροπορίας. Τώρα, το ναυάγιο του αεροσκάφους εντοπίστηκε στον βυθό της θάλασσας, περίπου 74 χρόνια μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους.

Η πτήση που κράτησε λιγότερο από εννέα λεπτά

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 11 Απριλίου 1952, όταν το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-4 απογειώθηκε από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Η πτήση δεν θα διαρκούσε παρά μόνο λίγα λεπτά. Κατά την αρχική άνοδο του αεροσκάφους, οι δύο δεξιοί κινητήρες έχασαν διαδοχικά την ισχύ τους, με αποτέλεσμα ο πιλότος να βρεθεί αντιμέτωπος με μια κρίσιμη κατάσταση.

Μη έχοντας άλλη επιλογή, αποφάσισε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση.

Και οι 69 επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν αρχικά να επιβιώσουν από τη συντριβή στη θάλασσα. Ωστόσο, τα επόμενα λεπτά αποδείχθηκαν μοιραία.

Μετά την πρόσκρουση στο νερό, το πίσω τμήμα του αεροσκάφους αποκολλήθηκε, ενώ η άτρακτος άρχισε να βυθίζεται στον Ατλαντικό.

Ο πανικός και η σύγχυση που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διάσωσης είχαν τραγική κατάληξη. Συνολικά, 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετατρέποντας το δυστύχημα σε μία από τις πιο σοβαρές αεροπορικές τραγωδίες της εποχής.

Το περιστατικό επηρέασε σημαντικά την αεροπορική ασφάλεια, καθώς αποτέλεσε αφορμή για την ενίσχυση των ενημερώσεων και των διαδικασιών ασφαλείας που εφαρμόζονταν στις αεροπορικές εταιρείες για τις επόμενες γενιές.

Το ναυάγιο παρέμενε χαμένο για σχεδόν 75 χρόνια

Έκτοτε, τα συντρίμμια του αεροσκάφους παρέμεναν κρυμμένα στην άβυσσο του Ατλαντικού. Το αεροπλάνο, που είχε περίπου το μέγεθος ενός σύγχρονου Boeing 737, θεωρούνταν ουσιαστικά χαμένο.

Αυτό άλλαξε στις 2 Ιουνίου, όταν ομάδα εξερευνητών κατάφερε να εντοπίσει το ναυάγιο, έπειτα από έρευνα σε μια σκοτεινή και δύσκολη περιοχή του βυθού.

Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε ένα αυτόνομο υποβρύχιο όχημα (AUV), που θυμίζει τορπίλη και είναι εξοπλισμένο με προηγμένο σόναρ και κάμερες, αναφέρoυν οι New York Times.

Hallan los restos de un avión de Pan Am 74 años después de que se accidentara frente a las costas de Puerto Rico https://t.co/vQOfnGO1Zh — CNN en Español (@CNNEE) July 21, 2026

Το σήμα της Pan Am αποκάλυψε την ταυτότητα

Η ανακάλυψη έγινε σε βάθος περίπου 2.000 ποδιών, δηλαδή περίπου 610 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και περίπου πέντε μίλια από τις ακτές.

Εκεί, οι εξερευνητές αντίκρισαν ένα χαρακτηριστικό σημάδι που επιβεβαίωσε την ταυτότητα του αεροσκάφους: τα λευκά γράμματα «PAA» πάνω σε μπλε φόντο, μαζί με το εμβληματικό λογότυπο της Pan American World Airways με την υδρόγειο και τα φτερά.

Ήταν το ίδιο χαρακτηριστικό σύμβολο που, σύμφωνα με την εξερευνητική ομάδα, βρισκόταν και στη μύτη του αεροσκάφους.

Έτσι, έπειτα από περισσότερα από 70 χρόνια στον βυθό του Ατλαντικού, το Pan Am Clipper Endeavor βγήκε ξανά στην επιφάνεια της ιστορίας, αποκαλύπτοντας ένα ακόμη κομμάτι από το παρελθόν μιας αεροπορικής τραγωδίας που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.