Ο «ήρωας του Χάντσον» Τσέσλεϊ Σάλενμπεργκερ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ

Μία προσωπική και συγκινητική αποκάλυψη έκανε ο Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ, ο πιλότος που έμεινε στην ιστορία για την αναγκαστική προσθαλάσσωση αεροσκάφους στον ποταμό Χάντσον το 2009, σώζοντας τις ζωές και των 155 επιβαινόντων.

Ο 75χρονος πρώην κυβερνήτης ανακοίνωσε μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας ότι διαγνώστηκε πρόσφατα με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, όπως μεταδίδει το Reuters.

C.B. ‘Sully’ Sullenberger, the airline captain who safely landed an Airbus A320 on New York's Hudson River in 2009 after hitting a flock of geese, said he had been diagnosed with early-stage Alzheimer's disease https://t.co/NyMi8TuJ4Y — Reuters (@Reuters) July 15, 2026

Στο μήνυμά του, ο Σάλενμπεργκερ περιγράφει με ειλικρίνεια τα πρώτα συμπτώματα που αντιμετωπίζει.

«Προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην μου έρχεται εύκολα κάποιο όνομα, ότι ξεχνάω μια ιστορία που μόλις έχω διηγηθεί ή ότι δεν κοιμάμαι τόσο καλά, αλλά βρίσκομαι στην αρχή αυτού του μακρινού ταξιδιού», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η νέα αυτή πραγματικότητα τον έκανε να επαναπροσδιορίσει το νόημα της προσφοράς και της υπηρεσίας προς τους άλλους, καταλήγοντας πως η καλύτερη απάντηση είναι να μιλά ανοιχτά για τη νόσο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και θάρρους σε όσους δίνουν την ίδια μάχη.

Η ιστορική προσθαλάσσωση στον ποταμό Χάντσον

EPA/EDOUARD H.R. GLUCK / POOL

Ο Τσέσλεϊ «Σάλι» Σάλενμπεργκερ έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο στις 15 Ιανουαρίου 2009, όταν ως κυβερνήτης της πτήσης 1549 της US Airways, με δρομολόγιο από το αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια της Νέας Υόρκης προς τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές αναγκαστικές προσγειώσεις στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε σμήνος πουλιών, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι δύο κινητήρες.

Εκτιμώντας ότι δεν υπήρχε δυνατότητα ασφαλούς επιστροφής στο αεροδρόμιο, ο πρώην πιλότος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας επέλεξε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση στον ποταμό Χάντσον, σώζοντας και τους 155 επιβαίνοντες, σε ένα περιστατικό που έμεινε γνωστό ως το «Θαύμα του Χάντσον».