Το αφεντικό τρελάθηκε στην Κίνα: Μοίρασε σε υπαλλήλους μπόνους 26 εκατ. δολάρια - Απίστευτες εικόνες

Viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας έγινε μια εταιρεία γερανών, η οποία μοίρασε στους εργαζομένους της μπόνους συνολικού ύψους 180 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 26 εκατ. δολάρια), από συνολικά κέρδη 270 εκατομμυρίων γιουάν, προκαλώντας έντονο θαυμασμό αλλά και... ζήλια στους χρήστες του διαδικτύου.

Στις 13 Φεβρουαρίου, η εταιρεία Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. πραγματοποίησε την ετήσια εταιρική της εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας μοιράστηκαν επιτόπου περισσότερα από 60 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 8,7 εκατ. δολάρια) σε μετρητά.

Για την εκδήλωση στήθηκαν περίπου 800 τραπέζια δεξίωσης, ώστε να φιλοξενηθούν περίπου 7.000 άτομα.

Οι εργαζόμενοι ανέβαιναν στη σκηνή για να παραλάβουν τα μπόνους τους, ενώ σε διαδραστικές δραστηριότητες καλούνταν να μετρήσουν μόνοι τους τα χρήματα που τους αντιστοιχούσαν και όποιο ποσό κατάφερναν να μετρήσουν, μπορούσαν να το κρατήσουν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, εργαζόμενοι εμφανίζονται να μετρούν χαρτονομίσματα απλωμένα πάνω σε μεγάλα τραπέζια, ενώ άλλοι κρατούν αγκαλιές από δεσμίδες μετρητών στη σκηνή, με ορισμένους να δυσκολεύονται ακόμη και να τα συγκρατήσουν.

Μαζί με τα μπόνους που διανεμήθηκαν και μέσω διαδικτύου, οι συνολικές παροχές προς τους εργαζομένους ξεπέρασαν τα 180 εκατομμύρια γιουάν.

Μοίρασε σχεδόν το 70% των κερδών στους εργαζόμενους

Τα κέρδη της εταιρείας για το 2025 ανήλθαν σε 270 εκατομμύρια γιουάν, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν το 70% μοιράστηκε στους περίπου 7.000 εργαζομένους της.

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή γερανών και εξοπλισμού διακίνησης υλικών, με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες παγκοσμίως.

Ο Cui Peijun κατέχει το 98,88% των μετοχών της εταιρείας. Το 2024 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 260 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 38 εκατ. δολάρια), από τα οποία τα 170 εκατομμύρια διανεμήθηκαν στους εργαζόμενους.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η εταιρεία είχε διανείμει σχεδόν 1,6 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 230.000 δολάρια) σε μπόνους σε 2.000 εργαζόμενες.

«Ξέρω τις δυσκολίες των εργαζομένων»

Η συχνή πρακτική διανομής χρηματικών ανταμοιβών και παροχών στους εργαζόμενους έχει οδηγήσει πολλούς χρήστες των social media να αποκαλούν τον Cui «το αφεντικό που αγαπά περισσότερο από όλους να μοιράζει χρήματα».



Απαντώντας σε αυτό, ο ίδιος δήλωσε: «Δεν είναι ότι μου αρέσει να μοιράζω χρήματα, είναι ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν βάρη από δάνεια αυτοκινήτου και στεγαστικά και κάθε βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε κάνει τη διαφορά».