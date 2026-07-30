Το κόστος των καυσίμων: Πόσο «αιμορραγεί» το ελληνικό νοικοκυριό;

Όλοι έχουμε ζήσει εκείνη τη στιγμή μπρόστά στην αντλία του βενζινάδικου: Το βλέμμα κολλάει στους αριθμούς που τρέχουν πιο γρήγορα από το λίτρο και το μυαλό υπολογίζει αυτόματα τι θα λείψει αυτόν τον μήνα από το καλάθι του σουπερμάρκετ.

Ζούμε σε μια εποχή που η αβεβαιότητα στην ενέργεια δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης στις ειδήσεις, αλλά μια καθημερινή άσκηση ισορροπίας.

Με το πετρέλαιο να φλερτάρει ξανά με τα 90 δολάρια το βαρέλι εξαιτίας των γεωπολιτικών αναταράξεων στα Στενά του Ορμούζ, η ανάγκη για μετακίνηση μετατρέπεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους των νοικοκυριών παγκοσμίως. Πόσο όμως διαφέρει αυτή η «αιμορραγία» αν ζεις στην Αμερική, στην κεντρική Ευρώπη ή στην Ελλάδα;

Η αμερικανική πραγματικότητα: Μεγάλα αυτοκίνητα, μεγάλες αποστάσεις

Στις ΗΠΑ, η οδήγηση είναι τρόπος ζωής. Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό διανύει περίπου 24.000 χιλιόμετρα (15.000 μίλια) τον χρόνο. Όταν η τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε από τα 3,10 δολάρια το γαλόνι στα 4,09 δολάρια (περίπου 1,00 €/λίτρο), το ετήσιο κόστος καυσίμων για μια οικογένεια σκαρφάλωσε από τα 1.950 δολάρια στα 2.500 δολάρια. Παρότι το ποσό ακούγεται υψηλό, αντιπροσωπεύει μόλις το 3,1% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του μέσου Αμερικανού. Επιπλέον, στη συνολική εξίσωση της ιδιοκτησίας ενός οχήματος (που φτάνει τα 11.577 δολάρια ετησίως στις ΗΠΑ), η βενζίνη δεν είναι καν το μεγαλύτερο έξοδο — η απαξίωση της αξίας του αυτοκινήτου ($4.334) και η ασφάλεια ($1.694) απορροφούν τη μερίδα του λέοντος.

Highlight: Ο Αμερικανός οδηγός καταναλώνει περίπου 2.340 λίτρα βενζίνης τον χρόνο. Πληρώνει όμως τη βενζίνη αισθητά φθηνότερα ανά λίτρο σε σχέση με την Ευρώπη.

Η Ευρώπη και το ελληνικό παράδοξο: Λιγότερα χιλιόμετρα, διπλάσιο κόστος

Στην Ευρώπη, το σκηνικό αλλάζει δραματικά. Ο μέσος Ευρωπαίος οδηγεί σχεδόν τα μισά χιλιόμετρα (περίπου 12.000 χλμ. ετησίως) και καταναλώνει 700 με 800 λίτρα βενζίνης, πληρώνοντας γύρω στα 1.400 € τον χρόνο.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σφιχτά: Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καταναλώνει περίπου 750–850 λίτρα βενζίνης ετησίως (λόγω του πιο παλαιού στόλου οχημάτων που καίει περισσότερο). Ετήσια δαπάνη: Με την αμόλυβδη σταθερά πάνω από τα 1,85 €/λίτρο, το ετήσιο κόστος διαμορφώνεται στα 1.450 € με 1.650 €.

Το σοκ για το ελληνικό νοικοκυριό δεν είναι η ποσότητα της βενζίνης, αλλά η αγοραστική δύναμη. Ενώ ο Αμερικανός δίνει το 3,1% του εισοδήματός του για καύσιμα, ο Έλληνας οδηγός καλείται να διαθέσει έως και το 9% του ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματός του μόνο και μόνο για να γεμίζει το ρεζερβουάρ!

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Είναι η ηλεκτροκίνηση η διέξοδος;

Με τις τιμές των ορυκτών καυσίμων να θυμίζουν τρενάκι του τρόμου, πολλοί στρέφονται στα ηλεκτρικά οχήματα (EVs). Η σύγκριση δείχνει ότι στο μηνιαίο budget, τα ηλεκτρικά κερδίζουν καθαρά. Ο συνδυασμός «καύσιμο + συντήρηση» σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο γλιτώνει στον οδηγό από 1.200 € έως 1.500 € τον χρόνο σε σύγκριση με ένα βενζινοκίνητο.

Στο συνολικό κόστος: Αν αγοράσει κανείς καινούργιο ηλεκτρικό, η υψηλότερη τιμή κτήσης και η ταχεία απαξίωση ακυρώνουν την οικονομία της αντλίας.

Η χρυσή τομή: Τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά προβάλλουν πλέον ως η πιο συμφέρουσα λύση, καθώς ο πρώτος ιδιοκτήτης έχει απορροφήσει την απαξίωση, αφήνοντας στον δεύτερο μόνο το χαμηλό κόστος φορτίσεων.

Είτε βρίσκεσαι στους αυτοκινητοδρόμους του Τέξας είτε στους δρόμους της Αθήνας, η μετακίνηση ακριβαίνει. Όμως, η πίεση δεν καταγράφεται στους αριθμούς της αντλίας, αλλά στη σύγκριση με την τσέπη του καθενός. Στην Ελλάδα, η βενζίνη συνεχίζει να ζυγίζει πολύ περισσότερο από όσο αντέχει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.