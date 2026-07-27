Μητσοτάκης από Αυστρία: «Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις» για τα καύσιμα - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Στις επιπτώσεις που προκαλεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αυστρία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν «εύκολες και μαγικές λύσεις» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων σε περίπτωση που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί εκ νέου.

Κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό ζήτημα, αλλά αφορά συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς η νέα ενεργειακή αναταραχή μεταφέρθηκε γρήγορα στις τιμές των καυσίμων.

«Όλοι βρεθήκαμε με υψηλότερο πληθωρισμό από αυτόν που εκτιμούσαμε. Είναι αυστριακό, γερμανικό και ισπανικό πρόβλημα. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, παράλληλα, να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών για οριζόντιες παρεμβάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις». Σημείωσε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την ήδη ανακοινωμένη έκτακτη επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο diesel για τον Αύγουστο, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ που έχουν ληφθεί μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.

Το βλέμμα στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός έστρεψε, παράλληλα, το βλέμμα του στην Ευρώπη. Αν και εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος λόγω της προσωρινής παύσης των εχθροπραξιών, προειδοποίησε ότι μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επαναφέρει στο τραπέζι τη συζήτηση για κοινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Ελπίζω και εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δυνατότητα της Ελλάδας να προχωρά σε παρεμβάσεις με τη δημοσιονομική της εικόνα, επισημαίνοντας ότι η χώρα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού ήταν ότι η στήριξη θα συνεχιστεί όπου υπάρχει ανάγκη, χωρίς όμως να υπάρξει επιστροφή σε πολιτικές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε, επίσης, μήνυμα ότι «δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Σε μια θεωρητικά ενιαία αγορά υπάρχουν αποκλίσεις. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς», είπε.

Όπως σημείωσε, «η Ελλάδα έχει σχέδια να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια».

Τα μηνύματα για την ευρωπαϊκή άμυνα και το μεταναστευτικό

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε από την Ευρώπη να ενισχύσει την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, χωρίς να διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, όπως προβλέπεται.

«Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Αυστρία για τη διαρκή στήριξη των ελληνικών θέσεων, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες συνέβαλαν ώστε η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων να καταστεί κοινή ευθύνη.

«Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου του 2020. Οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας προστάτευσαν και απέδειξαν ότι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία», ανέφερε.

Με αφορμή την «πρόοδο που έχουμε κάνει με σημαντική μείωση αφίξεων παράνομων μεταναστών», ο πρωθυπουργός τόνισε ότι απαιτείται ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών και «πιο γενναία βήματα».

Όπως είπε, όσοι δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το γνωρίζουν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι εφόσον φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι εξαρχής σύμφωνη με την εξέταση μέτρων όπως τα «return hubs», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη δημιουργίας μόνιμων οδών για ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση μέσω διακρατικών συμφωνιών.

«Αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε μια ασφαλή φύλαξη των συνόρων και των επιστροφών και τους μόνιμους δρόμους νόμιμης μετανάστευσης είναι αναγκαία», σημείωσε.

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Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις μεγάλες πυρκαγιές

Ερωτηθείς για την ανταπόκριση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τη Γαλλία και την Ισπανία για τις «mega-πυρκαγιές», σημειώνοντας ότι όταν οι θερμοκρασίες φτάνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα, η αντιμετώπισή τους γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό μια καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και σωστής κατανομής πόρων, ενώ αναφέρθηκε και στο διαφορετικό σύστημα πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας της Αυστρίας, το οποίο βασίζεται σε εθελοντικές οργανώσεις.

Όπως είπε, στην Ελλάδα φέτος υπάρχουν περισσότεροι από 5.000 οργανωμένοι εθελοντές, ενώ εκτίμησε ότι στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα χρειαστεί να κατανεμηθούν περισσότεροι πόροι για την προσαρμογή απέναντι σε φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, όπως οι πυρκαγιές και η λειψυδρία.

Τέλος, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα και την Αυστρία «υπερδυνάμεις του τουρισμού», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει πολλά να μάθει από την Αυστρία, ειδικά στους τομείς της εκπαίδευσης και του ορεινού τουρισμού, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα.