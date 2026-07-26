«Έγραψε χρυσή ιστορία – Πάντα άξιοι»: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική πόλο Ανδρών

Λίγα λεπτά μετά την νίκη της Εθνικής Ομάδας πόλο Ανδρών και την κατάκτηση του πρώτου World Cup στην ιστορία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη διάκριση ως μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλο, το οποίο διαχρονικά χαρίζει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!»