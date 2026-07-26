«Έγραψε χρυσή ιστορία – Πάντα άξιοι»: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική πόλο Ανδρών
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του πρώτου World Cup, κάνοντας λόγο για μια ιστορική επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού.
Λίγα λεπτά μετά την νίκη της Εθνικής Ομάδας πόλο Ανδρών και την κατάκτηση του πρώτου World Cup στην ιστορία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη διάκριση ως μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλο, το οποίο διαχρονικά χαρίζει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:
«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!»