Πολιτική Σπορ Πόλο Εθνική Ανδρών Κυριάκος Μητσοτάκης

«Έγραψε χρυσή ιστορία – Πάντα άξιοι»: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική πόλο Ανδρών

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του πρώτου World Cup, κάνοντας λόγο για μια ιστορική επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού.

Συνέντευξη Μητσοτάκη στον «Νέο Κόσμο» / Φωτ.: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Συνέντευξη Μητσοτάκη στον «Νέο Κόσμο» / Φωτ.: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Λίγα λεπτά μετά την νίκη της Εθνικής Ομάδας πόλο Ανδρών και την κατάκτηση του πρώτου World Cup στην ιστορία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  εξέφρασε τα συγχαρητήριά του, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη διάκριση ως μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλο, το οποίο διαχρονικά χαρίζει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!»

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Πολιτική Σπορ Πόλο Εθνική Ανδρών Κυριάκος Μητσοτάκης

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