Ανδρουλάκης: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο για τη σπουδαία διάκριση»
Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη τους διεθνείς και τον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη μεγάλη επιτυχία, αναφέροντας:
«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνατε περήφανους!».