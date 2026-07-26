Ανδρουλάκης: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο για τη σπουδαία διάκριση»

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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη τους διεθνείς και τον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη μεγάλη επιτυχία, αναφέροντας:

«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνατε περήφανους!».