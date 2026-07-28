Εθνική ομάδα πόλο: Επέστρεψαν οι «χρυσοί» πρωταθλητές - Η θερμή υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η Ελλάδα υποδέχθηκε σήμερα, Τρίτη (28/07), τους νέους «χρυσούς» πρωταθλητές της. Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επέστρεψε στην πατρίδα, μετά τη θριαμβευτική της πορεία στο World Cup του Σίδνεϊ, έχοντας στις αποσκευές της το χρυσό μετάλλιο και μια ακόμη σπουδαία διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό.



Συγγενείς, φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου, ήταν εκεί για να αποθεώσουν τους Έλληνες παγκόσμιους πρωταθλητές. Μαζί τους βρέθηκε και ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης για να συγχαρεί και εκείνος με την σειρά του την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, λέγοντας μεταξύ άλλως πως το πόλο είναι εθνικό μας άθλημα αλλά και πως νιώθει περήφανος για την εθνική μας ομάδα.

Δείτε την άφιξη των παικτών στο «Ελ. Βενιζέλος»: