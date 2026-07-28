Μητσοτάκης από τη Λέρο: «Παραδίδουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε»

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ενημερώθηκε για τις εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού που πραγματοποιήθηκαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης παρέμβασης στις υποδομές του ΕΣΥ από την ίδρυσή του.

ΦΩΤΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

«Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι παρεμβάσεις στο νοσοκομείο περιλαμβάνουν την πλήρη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, των καρδιολογικών, παθολογικών, γυναικολογικών και παιδιατρικών κλινικών, των χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, καθώς και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, δυναμικότητας 10 θέσεων. Παράλληλα, ανακαινίστηκαν και οι κοινόχρηστοι χώροι της νοσηλευτικής μονάδας.

ΦΩΤΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου Σταμάτη Καρδάση, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το νοσοκομείο της Λέρου εξυπηρέτησε περισσότερους από 33.500 ασθενείς το προηγούμενο έτος, ενώ περίπου 10.000 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της αναβάθμισης για την υγειονομική κάλυψη των Δωδεκανήσων.

ΦΩΤΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο νοσοκομείο, ο πρωθυπουργός μετέβη στο λιμάνι του Λακκίου, όπου ενημερώθηκε για τα έργα συντήρησης της κεντρικής προβλήτας που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και για τον σχεδιασμό επέκτασής της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης το νέο αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδοτική διαδικασία. Η νέα μαρίνα προβλέπεται να φιλοξενεί έως και 70 σκάφη αναψυχής, ενισχύοντας τις υποδομές της Λέρου και τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στο νησί.