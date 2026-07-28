Συγχαρητήρια έδωσε ο Μητσοτάκης στον Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»

Συνομιλία με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν, είχε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό σκηνοθέτη για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η «Οδύσσεια» και εξέφρασε την εκτίμηση για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα.