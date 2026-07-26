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Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προβάλλεται ήδη στις αίθουσες, προκαλώντας φρενίτιδα στο κοινό, με τις κριτικές να μιλούν για μία κινηματογραφική προσέγγιση στο ομηρικό έπος που θα καταγραφεί στην ιστορία αλλά και τις ιδεολογικές μάχες γύρω από τις επιλογές του Βρετανού σκηνοθέτη να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, αναζωπυρώνεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα έπη του Ομήρου -που είναι άλλωστε ο πρωταρχικός «σεναριογράφος» της ταινίας- και για το αν ο Οδυσσέας υπήρξε πραγματικό πρόσωπο. Αντίστοιχα, έρχεται στην επιφάνεια η διαχρονική συζήτηση για το ποια είναι τα αληθινά μέρη που ο Οδυσσέας ταξιδεύει στη διάρκεια της περιπέτειάς του, αλλά και για το αν η σύγχρονη Ιθάκη ταυτίζεται με την ομηρική πατρίδα του Οδυσσέα.

Η ύπαρξη ενός πραγματικού προσώπου που να ταυτίζεται με τον ομηρικό χαρακτήρα και πολύ περισσότερο να φέρει το όνομα «Οδυσσέας», αμφισβητείται από τους μελετητές, παρά το γεγονός ότι σίγουρα η ποίηση του Ομήρου βασίζεται σε ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα.

Επίσης, παρά το πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων στα νησιά του Ιονίου, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους απομεινάρια κτιρίου ή εγκατάστασης που να ταυτίζεται το «παλάτι» του Οδυσσέα είτε στη σύγχρονη Ιθάκη είτε σε άλλα νησιά, όπως στην Κεφαλονιά ή τη Λευκάδα, που κατά καιρούς έχουν διεκδικήσει τον ρόλο της πατρίδας του ομηρικού ήρωα.

Φωτό: Wikimedia Commons

Ο Οδυσσέας ως αντικείμενο λατρείας

Εκείνο όμως που αποκτά πλέον στέρεα αρχαιολογική τεκμηρίωση είναι η λατρεία του Οδυσσέα στο νησί της Ιθάκης, για πάνω από 1.000 χρόνια. Οι πολύ σημαντικές ανακαλύψεις από την εργασία των αρχαιολόγων στην Ιθάκη που παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο του 2025 από το Υπουργείο Πολιτισμού, κάνουν τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με αφιέρωμα των New York Times, σε μία βραχώδη τοποθεσία στο ελληνικό νησί της Ιθάκης εντοπίστηκαν τα ερείπια ενός εκτεταμένου ιερού 2.400 ετών, γεγονός που δείχνει ότι ο βασιλιάς Οδυσσέας -είτε ως αληθινό είτε ως μυθικό πρόσωπο- ήταν σίγουρα αντικείμενο τοπικής λατρείας για αιώνες.

Φωτό: Wikimedia Commons

Το εν μέρει σωζόμενο συγκρότημα είναι λαξευμένο απευθείας στις αναβαθμίδες του Όρους Εξωγή και έχει ονομαστεί «Σχολή του Ομήρου». Οι αρχαιολόγοι διερευνούν τον χώρο για περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά σε μεγάλο βαθμό απέρριπταν οποιαδήποτε σχέση με την «Οδύσσεια». Μια ανασκαφή του 1878 στην περιοχή βρήκε ελάχιστα στοιχεία που να ταιριάζουν με τις ζωντανές περιγραφές του ομηρικού κειμένου.

Από το 2018, ωστόσο, ο Γιάννος Λώλος, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ηγείται των ανασκαφών στον χώρο, βασιζόμενος στις συστηματικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν εκεί από το 1994 έως το 2011.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού, στην τοποθεσία εντοπίστηκαν εξαιρετικά ευρήματα, όπως μια μεγάλη αίθουσα τελετών, ένα κτίσμα που ενδέχεται να ήταν στρατηγικό παρατηρητήριο και μια άθικτη δεξαμενή χτισμένη σε μυκηναϊκό ρυθμό.

Οι κάτοικοι της Ιθάκης αναρωτιούνταν από καιρό αν τα ερείπια ήταν τα θεμέλια του μυκηναϊκού ανακτόρου του Οδυσσέα. Ωστόσο, ο Γιάννος Λώλος σημείωσε ότι η ομάδα του δεν βρήκε τίποτα που να υποδεικνύει ότι τα σωζόμενα τμήματα του συγκροτήματος χρονολογούνται τόσο παλιά όσο το 1.200 π.Χ., εποχή κατά την οποία υπολογίζεται ότι πραγματοποιούνταν τα ταξίδια του Οδυσσέα -αν δεχτούμε ότι ήταν πραγματικό πρόσωπο.

Φωτό: Wikimedia Commons

Παρ’ όλα αυτά, τα ερείπια γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της αρχαίας ποίησης και της ιστορικής πραγματικότητας. Για τους αρχαίους Έλληνες, ο Οδυσσέας ήταν αρκετά πραγματικός ώστε να εμπνέει βαθύ και ακλόνητο σεβασμό.

«Αυτό που μας βοηθούν να κατανοήσουμε αυτά τα νέα ευρήματα δεν είναι η εποχή του Χαλκού ή του Σιδήρου του Ομήρου», δήλωσε η Ρέιτσελ Κούσερ, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης (CUNY), η οποία δεν συμμετείχε στις αρχαιολογικές εργασίες στην Ιθάκη. «Αντίθετα, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες της Ελληνιστικής περιόδου δημιούργησαν ένα φαντασιακό ομηρικό παρελθόν».

Το Οδύσσειον

Η Σχολή του Ομήρου, την οποία οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ως «Οδύσσειον», χρονολογείται περίπου στον 3ο αιώνα π.Χ., περίπου 500 χρόνια μετά τη σύνθεση των επών από τον Όμηρο και μια ολόκληρη χιλιετία αφότου ο ήρωας υποτίθεται ότι ξεκίνησε το επεισοδιακό ταξίδι της επιστροφής του από τον πόλεμο.

Βαθιά στο έδαφος του Οδυσσείου, ο Δρ. Λώλος και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν έναν εξαιρετικό θησαυρό από στιλβωμένα μαύρα κύπελλα, κοσμήματα και ιδιωτικά αγγεία προσευχής. Όμως ο πραγματικός θησαυρός βρισκόταν σε χιλιάδες θρυμματισμένα κεραμικά όστρακα. Ανάμεσά τους υπήρχαν κεραμίδες στέγης χαραγμένες με λατινικούς και κλασικούς ελληνικούς χαρακτήρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η απομονωμένη τοποθεσία ήταν ένας παραδόξως κοσμοπολίτικος κόμβος.

Φωτό: Χριστίνα Μαραμπέα/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ομάδα των ερευνητών βρήκε περισσότερα από 100 χάλκινα και ασημένια νομίσματα που είχαν κοπεί σε πόλεις-κράτη του ελληνιστικού και ρωμαϊκού κόσμου. «Αυτό υποδεικνύει μια συνεχή ροή ναυτικών, εμπόρων και προσκυνητών, ακόμη και από πολύ απομακρυσμένα μέρη, προς το Οδύσσειον της Ιθάκης», δήλωσε η Χριστίνα Μαραμπέα, αρχαιολόγος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα και ερευνήτρια στην τοποθεσία. Το 2022, η Χριστίνα Μαραμπέα συνεργάστηκε με τον Γιάννο Λώλο και άλλους μελετητές σε μια δημοσίευση με τίτλο «Emerging Evidence for Neolithic Ithaca» που δημοσιεύτηκε στο Journal of Neolithic Archaeology.

Φωτό: Χριστίνα Μαραμπέα/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σε τρεις διαφορετικές κεραμίδες, το όνομα του Οδυσσέα ήταν σφραγισμένο ή χαραγμένο στον πηλό. Η μία μεταφράζεται ως «ΟΔΥCCEOC» (του Οδυσσέα), υποδηλώνοντας ότι η έκταση ανήκε -ή ήταν αφιερωμένη- στον ήρωα του Ομήρου. Μια άλλη γράφει «τω Οδυσσεί» (στον Οδυσσέα) -ένα άμεσο δώρο που απεθύνεται στον ίδιο τον βασιλιά.

Φωτό: Χριστίνα Μαραμπέα/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ωστόσο, οι λατρευτικές δραστηριότητας πιθανώς δεν ήταν αποκλειστικά αφιερωμένες στον Οδυσσέα. Σε ολόκληρο τον χώρο της ανασκαφής, οι αρχαιολόγοι βρήκαν δεκάδες σφοντύλια (βαρίδια για αδράχτι που χρησιμοποιούνταν στην υφαντική) και άλλα αντικείμενα σχετικά με τον αργαλειό -καθημερινά εργαλεία μιας διαχρονικής τέχνης.

Για τη Χριστίνα Μαραμπέα, η παρουσία τους υποδηλώνει ισχυρά ότι οι γυναίκες διαδραμάτιζαν ηγετικό ρόλο στις τελετουργίες. Πιστεύει ότι αυτές οι γυναίκες λατρεύτριες ενδέχεται να τιμούσαν την εξίσου εφευρετική σύζυγο του πολυμήχανου βασιλιά, την Πηνελόπη, η οποία ως γνωστόν χρησιμοποιούσε τον αργαλειό της για να κρατά μακριά τους μνηστήρες.

Μια απέραντη συλλογική μνήμη

Αν και η ποιητική δημιουργία του Ομήρου εκτιμάται ότι δεν βασίστηκε σε έναν πραγματικό Οδυσσέα, όπως αναφέρουν οι ιστορικοί, το έπος της Οδύσσειας αποτυπώνει μια χαμένη εποχή σκληρών ηγεμόνων της Εποχής του Χαλκού, οι οποίοι πραγματοποιούσαν επιδρομές στο εξωτερικό, κυβερνούσαν τεράστιες πέτρινες ακροπόλεις και ελέγχαν μεγάλα εμπορικά δίκτυα από το 1.700 έως το 1.050 π.Χ.

Παράλληλα, ο μύθος του Οδυσσέα στάθηκε αφετηρία για ένα ισχυρό θρησκευτικό φαινόμενο γνωστό ως λατρεία των ηρώων. Μέχρι τον 8ο αιώνα π.Χ., αυτές οι περιφερειακές λατρείες είχαν γίνει τόσο κυρίαρχες ώστε όταν ο Αθηναίος νομοθέτης Δράκων συνέταξε τον πρώτο νομικό κώδικα της πόλης, δεν όρισε απλώς ποινές για τους θνητούς -επέβαλε νομικά στους πολίτες να τιμούν τους τοπικούς ήρωες παράλληλα με τους θεούς του Ολύμπου.

Φωτό: Χριστίνα Μαραμπέα/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Οι βασιλιάδες ζούσαν σε ανάκτορα σε όλη την περιοχή και θάβονταν σε μεγαλοπρεπείς θολωτούς τάφους με λαμπρές πανοπλίες», δήλωσε η Ντέιζι Νταν, κλασική φιλόλογος και συγγραφέας του βιβλίου «The Missing Thread: A Women’s History of the Ancient World».

Ο Όμηρος περιγράφει τον Οδυσσέα να φοράει περικεφαλαία από χαυλιόδοντες αγριογούρουνου. Οι αρχαιολόγοι έχουν πράγματι βρει θραύσματα από ελεφαντόδοντο αγριόχοιρου σε ορισμένους τάφους.

Φωτό: Χριστίνα Μαραμπέα/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φυσικά εξίσου μεγάλη και διαχρονική είναι η συζήτηση για τον δημιουργό της Οδύσσειας. Επτά μεσογειακές πόλεις διεκδικούν την καταγωγή του, έναν ανταγωνισμό που αποτύπωσε ο θεατρικός συγγραφέας του 16ου αιώνα Τόμας Χέιγουντ: «Επτά πλούσιες πόλεις φιλονικούν για τον νεκρό Όμηρο/Μέσα από τις οποίες ο ζωντανός Όμηρος ζητιάνευε το ψωμί του». Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια απέχουν πολύ σε ύφος, τόνο και κοσμοθεωρία για να έχουν προέλθει από έναν και μόνο άνθρωπο.

Σήμερα, σύμφωνα με τους New York Times, η επικρατούσα ακαδημαϊκή άποψη βρίσκεται ακριβώς στη μέση: Δεν υπήρχε ένας Όμηρος, αλλά μια μακρά σειρά από τέτοιους δημιουργούς.

Τα αριστουργήματα που διαβάζουμε σήμερα δεν επινοήθηκαν από έναν μεμονωμένο ιδιοφυή δημιουργό. Αντίθετα, γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ., καθώς η Ελλάδα προσάρμοζε το φοινικικό αλφάβητο για να δημιουργήσει το δικό της σύστημα γραφής, τα κείμενα αυτά έγιναν κομμάτι μιας απέραντης συλλογικής μνήμης.

Σε αυτή την εκδοχή, οι ιστορίες είναι ανθολογίες αιώνων. Διαμορφώθηκαν από τους λεγόμενους ραψωδούς, περιοδεύοντες προφορικούς ψυχαγωγούς που ανέσυραν έπη από την αχλύ του χρόνου, ανασχεδιάζοντάς τα συνεχώς για να κρατούν το κοινό τους καθηλωμένο.

Ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι με αυτήν την άποψη. «Δεν ντρέπομαι να πω ότι πιστεύω πως υπήρχε ένας Όμηρος, ακόμη και αν αυτό δεν ήταν το πραγματικό του όνομα», δήλωσε η Ντέιζι Νταν. «Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι τόσο καλά δομημένες, με τόσο εξαιρετικό ρυθμό, που αισθάνεσαι ότι ένας άνθρωπος έχει πραγματικά συλλάβει την εξέλιξή τους». Η ίδια φαντάζεται τον Όμηρο ως έναν ενεργό «αρχιτέκτονα» του γραπτού λόγου, έναν επιδέξιο επιμελητή που έσπευδε να καταγράψει έναν εφήμερο κόσμο προτού αυτός βυθιστεί στη σιωπή.

Ο προορισμός μετά το ταξίδι

Μετά από 20 χρόνια σκληρού πολέμου και άσκοπης περιπλάνησης, ο βασιλιάς Οδυσσέας επέστρεψε επιτέλους στην Ιθάκη. Έφτασε όμως πραγματικά εκεί;

Ακόμη και οι αρχαίοι ιστορικοί είχαν τις αμφιβολίες τους. Τον 3ο αιώνα π.Χ., ο γεωγράφος Ερατοσθένης παρότρυνε τους αναγνώστες να μην εκλαμβάνουν την «Οδύσσεια»... κυριολεκτικά. «Θα βρείτε τον τόπο της περιπλάνησης του Οδυσσέα όταν βρείτε τον τσαγκάρη που έραψε το ασκί των ανέμων», έγραψε σαρκαστικά.

Στην «Οδύσσεια», η Ιθάκη περιγράφεται ως ένα ιερό χτισμένο χαμηλά, που βρίσκεται μακρύτερα προς τα δυτικά, εκεί όπου ο ήλιος δύει στο σκοτάδι. Ωστόσο, το σύγχρονο ελληνικό νησί που φέρει αυτό το όνομα έχει σαφώς πιο ορεινό ανάγλυφο και βρίσκεται ακλόνητα στα ανατολικά του γείτονά του, της Κεφαλονιάς.

Άλλοι μελετητές πάλι, όπως ο κλασικός φιλόλογος Τζέιμς Ντιγκλ, ο γεωλόγος Τζον Άντερχιλ και ο Ρόμπερτ Μπιτλστόουν, συγγραφέας του βιβλίου «Odysseus Unbound: The Search for Homer’s Ithaca», υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι μεταφραστές και χαρτογράφοι «παρεξήγησαν» τον Όμηρο. Μια αυστηρή ανάγνωση του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου, σημειώνουν, δεν προσδιορίζει ποτέ την Ιθάκη ως νησί, αλλά μάλλον με όρους που παραπέμπουν περισσότερο σε χερσόνησο.

Φωτό: Wikimedia Commons

Ωστόσο, τα πρόσφατα ευρήματα στο Οδύσσειον της σημερινής ελληνικής Ιθάκης ενδέχεται να στρέψουν την αντιπαράθεση ξανά προς την παράδοση. Σύμφωνα με τον Γιάννο Λώλο, οι ανασκαφές επιβεβαιώνουν σθεναρά την θεωρία ότι η σύγχρονη Ιθάκη είναι η Ιθάκη στην οποία αναφέρεται και ο Όμηρος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η περιγραφή «χθαμαλή και πανυπερτάτη προς ζόφον» (χαμηλή και μακρύτερα προς τη δύση) γεννήθηκε από μια ποιητική οπτική και όχι από μια αυστηρή χαρτογράφηση. Καθώς τη βλέπεις από τη θάλασσα, η εντυπωσιακή ακτογραμμή της Ιθάκης «καθρεφτίζει» τις ομηρικές εικόνες.

Ο Γιάννος Λώλος δήλωσε ότι η ισχυρότερη απόδειξη για το μυθικό παρελθόν του νησιού είναι τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν από το έδαφός του. Για παράδειγμα, ένα θραύσμα μιας πήλινης μάσκας για προσευχή της ύστερης ελληνιστικής περιόδου, χαραγμένο με μια λιτή ευχή προς τον Οδυσσέα. Ή μια μικρή χάλκινη προτομή, που βρέθηκε το 1904, η οποία απηχεί τη χαρακτηριστική μορφή του ήρωα, όπως αυτή αποτυπώνεται σε αρχαία νομίσματα της Ιθάκης.

Ή ένα ψήφισμα των τελών του 3ου αιώνα π.Χ. που καταγράφηκε και διατηρήθηκε σε λίθινους τοίχους στην Μαγνησία του Σιπύλου, μια αρχαία τοποθεσία στη Μικρά Ασία, κοντά στη Σμύρνη. Το ψήφισμα είχε εκδοθεί από τον λαό της Ιθάκης και ονομάζει ρητά τα «Οδύσσεια», μια αθλητική και πολιτιστική γιορτή που διοργανωνόταν για να τιμηθεί ο βασιλιάς.

Αυτά τα αντικείμενα κάνουν κάτι περισσότερο από το να αναδιαμορφώνουν τα αρχαιολογικά στοιχεία. Συνδέουν τη λογοτεχνία με το τοπίο. Για όσους έζησαν εκεί, τονίζει ο Γιάννος Λώλος, η σύγχρονη Ιθάκη ήταν αδιαμφισβήτητα η δική τους πατρίδα. Ο μύθος, όπως αποδεικνύεται, μπορεί να είναι απλώς η ιστορία που περιμένει να ανασκαφεί. Και να μεταφερθεί αργότερα στο σινεμά.