Ο κασκαντέρ του Ματ Ντέιμον στην Οδύσσεια είναι γυναίκα - «Τα καλύτερα μπράτσα που έχω δει ποτέ»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μία από τις ταινίες που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με κάθε νέα πληροφορία από τα γυρίσματα να προκαλεί συζητήσεις. Αυτή τη φορά, ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα παρασκήνιο, καθώς μια γυναίκα κασκαντέρ χρειάστηκε να τον αντικαταστήσει σε σκηνές της ταινίας.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο podcast «Happy Sad Confused», ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι σε μία συγκεκριμένη σκηνή της επικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, μια γυναίκα stunt performer ανέλαβε να τον αντικαταστήσει.

Πρόκειται για τη σκηνή «όταν κάναμε τα πλάνα με την προοπτική των Λαιστρυγόνων», όπως ανέφερε ο ίδιος.

Ο παρουσιαστής του podcast, Τζος Χόροβιτς, συνεχάρη τον Ντέιμον για το «καλύτερο αποτέλεσμα στους δικεφάλους» που είχε δει ποτέ, με εξαίρεση, όπως είπε, μια ταινία του Κρις Χέμσγουορθ.

Τότε ο ηθοποιός αποκάλυψε την ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια.

«Το double μου ήταν μια γυναίκα, μια γυναίκα stunt performer, η οποία είχε τα καλύτερα μπράτσα που έχω δει ποτέ», είπε, αναφερόμενος στην stunt double του, Ντέβιν Ντάλτον.

«Έπρεπε να της δώσω τα εύσημα»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στην ταινία, θυμήθηκε την πρώτη φορά που συνάντησε την Ντάλτον στα γυρίσματα.

Όπως είπε στον Χόροβιτς, την πλησίασε και την αγκάλιασε για να την ευχαριστήσει «για όλη τη δουλειά που είχε κάνει».

«Υπάρχουν, λοιπόν, εκείνα τα πλάνα στην ταινία όπου βλέπετε αυτούς τους γίγαντες να υψώνονται πάνω από εμένα, και έτσι ήταν σχεδόν 100% τα δικά μου μπράτσα στην ταινία, αλλά πρέπει να δίνεις τα εύσημα εκεί που πραγματικά αξίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η HuffPost επικοινώνησε με την Ντέβιν Ντάλτον για να ζητήσει ένα σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Ματ Ντέιμον.

«Η πιο φιλόδοξη ταινία στην οποία έχω συμμετάσχει»

Σε πρόσφατη συζήτησή του με την ανώτερη παραγωγό τ Έλεν Λι, ο Ματ Ντέιμον χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» ως «την πιο φιλόδοξη» ταινία στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ.

«Δεν έχω δουλέψει ποτέ τόσο σκληρά σε μια ταινία… Έμοιαζε περισσότερο με αποστολή εξερεύνησης παρά με ταινία», δήλωσε χαρακτηριστικά.