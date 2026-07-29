Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: «Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης»

Το ακριτικό Αγαθονήσι επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στο επιτηρητικό φυλάκιο, στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Αγαθονησίου Βαγγέλης Κόττορος.

Μητσοτάκης από το φυλάκιο: «Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ένστολους που επανδρώνουν το φυλάκιο, τους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους και ενημερώθηκε από τον ταξίαρχο Εμμανουήλ Τουλουπάκη για τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

«Για εμένα είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή να επισκέπτομαι για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός το Αγαθονήσι και φυσικά είναι υποχρέωσή μου, κ. Ταξίαρχε, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος το φυλάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας να γνωρίζουν ότι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, με Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται», σημείωσε.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο του φυλακίου στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης.

«Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα, να υποβοηθά τη μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μεγάλη ελληνική σημαία που κυματίζει στο Αγαθονήσι, σημειώνοντας πως χρειάστηκαν οκτώ στρατεύσιμοι για να τη σηκώσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.

«Είναι ξεχωριστή τιμή για εμένα να βρίσκομαι πίσω από αυτή την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ, στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν οκτώ στρατεύσιμοι για να τη σηκώσουν σήμερα, με τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να υπηρετούν εδώ τα νέα παιδιά τη θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγαθονησίου Βαγγέλης Κόττορος καλωσόρισε τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του καταδεικνύει το ενδιαφέρον του για τα μικρά νησιά.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο η υγεία και η τηλεϊατρική

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπου συναντήθηκε με τους δύο γιατρούς που υπηρετούν στο νησί και τους ευχαρίστησε για την αφοσίωσή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την εγκατάσταση σταθμού τηλεϊατρικής στη δομή, ο οποίος ενισχύει την εξ αποστάσεως παροχή υποστήριξης σε κατοίκους και επισκέπτες.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, μέσω της ανάπτυξης συνολικά 20 σταθμών και της προμήθειας δεκάδων συσκευών κατ’ οίκον παρακολούθησης ασθενών.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το σχέδιο ανάπτυξης Ιατρείου Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων στον χώρο, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Αμέσως μετά, προήδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο, όπου συζητήθηκαν οι ανάγκες του Αγαθονησίου, μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα και τον δήμαρχο Βαγγέλη Κόττορο.

Στο Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, το 33ο κατά σειρά νέο ή ανακαινισμένο μουσείο που αποδόθηκε στο κοινό από το υπουργείο Πολιτισμού την τελευταία επταετία.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του μουσείου, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του αρχαίου οχυρού του 4ου αιώνα π.Χ., και ενημερώθηκε για τα εκθέματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τεκμήρια κατοίκησης του νησιού ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ.