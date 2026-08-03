Το μπισκότο που αυξάνει τον κορεσμό και υποστηρίζει την απώλεια βάρους

Ερευνητές στην Ιταλία ανέπτυξαν ένα μπισκότο που περιέχει μια φυσική πικρή ουσία, με στόχο να εξετάσουν αν μπορεί να επηρεάσει το αίσθημα της πείνας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης τους, το συγκεκριμένο συστατικό φαίνεται να ενίσχυσε το αίσθημα κορεσμού σε όσους το κατανάλωσαν. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία και βασίστηκε σε μια μικρή δοκιμή με υγιείς εθελοντές. Οι επιστήμονες πρόσθεσαν στο μπισκότο μια ένωση που προέρχεται από την αψιθιά (Artemisia absinthium), προκειμένου να εξετάσουν αν μπορεί να ενεργοποιήσει μηχανισμούς του οργανισμού που σχετίζονται με την όρεξη.

Δες πώς λειτουργεί το συστατικό, τι έδειξε η δοκιμή στους εθελοντές και γιατί οι επιστήμονες θεωρούν ότι αξίζει να μελετηθεί περισσότερο.