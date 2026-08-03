Ελαιόλαδο: Τα οφέλη του είναι σημαντικά, αλλά η ποσότητα εξακολουθεί να μετράει

Το ελαιόλαδο θεωρείται βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά και τη γενικότερη υγεία. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί να καταναλώνεται χωρίς μέτρο, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θερμιδογόνο τρόφιμο.

Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από το αν το ελαιόλαδο είναι πάντα καλύτερη επιλογή από άλλα φυτικά έλαια δεν είναι τόσο απλή όσο συχνά παρουσιάζεται. Η ποσότητα που χρησιμοποιείται, αλλά και ο τρόπος μαγειρέματος και η θερμοκρασία στην οποία θερμαίνεται, παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική διατροφική του αξία.

Δες πότε το ελαιόλαδο είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή, πόσο πρέπει να χρησιμοποιείς και τι δείχνουν οι έρευνες για τη σύγκρισή του με άλλα φυτικά έλαια.