Το μπρόκολο ως «ασπίδα» απέναντι στον καρκίνο του παχέος εντέρου – Τι ποσότητα χρειάζεται

Το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών, λαχανικά που συχνά δεν κερδίζουν τη συμπάθεια όσων τα βλέπουν στο πιάτο τους, φαίνεται πως μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου του παχέος εντέρου. Ο συγκεκριμένος καρκίνος κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 900.000 ανθρώπους το 2022 και αποτελεί τον τρίτο συχνότερο παγκοσμίως, αλλά και τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Σε ένα περιβάλλον όπου πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνισή του, η διατροφή παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς – και κυρίως, από αυτούς που μπορούμε να επηρεάσουμε.

