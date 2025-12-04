Το ιδιαίτερο ρολόι που λάνσαρε η Μπαρτσελόνα για την επέτειο των 125 χρόνων της
Η Μπαρτσελόνα μέσω των social media έφερε στο φως της δημοσιότητας το ρόλοι για τα 125 χρονιά της σε συνεργασία με την Jacob & Co.
Ένα δώρο στους φιλάθλους της για τα 125 χρόνια από την ίδρυση της έφερε στην δημοσιότητα η Μπαρτσελόνα.
Η ομάδα από την Καταλονία με βίντεο που δημοσίευσε μέσω Facebook παρουσίασε ρολόι με μπλε λουράκι και χρυσές λεπτομέρειες σε συνεργασία με την εταιρεία κοσμημάτων Jacob & Co.
Μάλιστα το συγκεκριμένο βίντεο το συνόδεψε με την εξής φράση:
«Το πάθος της Barça δεν σταματά ποτέ. Το Epic X Tourbillon FC Barcelona απηχεί το πνεύμα του συλλόγου όπου κι αν πάτε».