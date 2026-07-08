LIFE ALPHA Τηλεοπτικές Σειρές Showbiz

«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Το τελευταίο επεισόδιο κλείνει τις πληγές των πέντε αδερφών

Η δραματική σειρά του ALPHA που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά ολοκληρώνεται με ένα καθηλωτικό φινάλε!

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Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Η μεγάλη παραγωγή του ALPHA, που βασίστηκε στο best seller της Λένας Μαντά, «Τo σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ρίχνει αυλαία απόψε στις 22.00 με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει!

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή επιστρέφουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα, κουβαλώντας όσα έχασαν και όσα άντεξαν. Η Μελισσάνθη παλεύει με τη σιωπή της απώλειας, μέχρι που μια καθοριστική στιγμή στο ποτάμι τη φέρνει αντιμέτωπη με την ανάγκη να συνεχίσει. Η Ιουλία, μέσα από τις αναμνήσεις της αγάπης που έζησε, βρίσκει τη δύναμη να σταθεί ξανά παρούσα για όσους την χρειάζονται.

Η Ασπασία ανοίγει μια δύσκολη κουβέντα με τη μητέρα της και βάζει λόγια σε επιλογές που την καθόρισαν. Η Μαγδαληνή επιστρέφει στο χωριό με την κόρη και τη θεία της, αναζητώντας γαλήνη και μια νέα αρχή μέσα στο πένθος. Το ίδιο και η Πολυξένη, που επιστρέφει στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι μαζί με τη μικρή Βασιλική. Γύρω τους, οι γυναίκες της οικογένειας υφαίνουν ξανά δεσμούς, στηρίζοντας η μία την άλλη. Το ποτάμι κυλά, όπως πάντα, παίρνοντας μαζί του τον πόνο και αφήνοντας χώρο για ζωή.

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